La llum puja un 7% a l’octubre per la mínima generació amb renovables

El mes d’octubre sortirà una mica més car per als consumidors, ja que el rebut de la llum ha patit la segona pujada més gran de l’any després del fort increment registrat al gener. La causa es troba bàsicament en els alts preus de l’electricitat al mercat majorista, conegut com a pool, el més car d’Europa el mes d’octubre. Bàsicament s’ha degut a la forta caiguda de la generació elèctrica amb energies renovables -les més barates-, situada en mínims anuals.

Segons les dades que es poden extreure en el simulador de la factura de la llum de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), el rebut per a una família tipus s’ha encarit un 7,4% a l’octubre en relació amb el mes anterior. Si es considera com a família tipus la que utilitza el ministeri d’Energia -una potència contractada de 4,4 kW i un consum de 325 kWh al mes-, el rebut puja a l’octubre a 70,54 euros per la tarifa regulada, el que se’n diu preu voluntari del petit consumidor (PVPC). D’aquest preu, 14,88 euros són el terme fix -els costos regulats que sempre es paguen-, 40,58 euros corresponen al consum elèctric, 2,84 euros a l’impost elèctric i 12,24 euros a l’IVA. Un mes abans, al setembre, la mateixa família hauria pagat 65,29 euros (14,39 de terme fix, 35,95 de consum, 2,62 d’impost elèctric i 11,33 euros de l’IVA).

La pujada respecte al mes d’octubre de l’any passat és d’un 3,65%. La mateixa família amb el mateix consum hauria pagat fa un any 68,39 euros.

En l’augment del rebut hi té una important repercussió el mercat majorista ibèric (Mibel) -inclou Espanya i Portugal-, que aquest octubre s’ha disparat i s’ha convertit en el més car d’Europa. El preu mitjà, però, ha sigut més alt a Portugal (57 euros el MWh). L’espanyol l’ha seguit amb una mitjana de 56,8 euros el MWh. Si es compara amb el setembre, la pujada ha sigut de 8 euros per MWh, és a dir, un 13,4% més, mentre que en comparació amb l’octubre de l’any passat, l’augment és d’un 7,5%.

27% renovable

La clau es troba en el mix de generació, amb una forta caiguda de les renovables, que van aportar només un 26,3% de la producció a l’octubre, cosa que va disparar l’ús de combustibles fòssils. La nuclear va aportar un 21,6% de la generació; els cicles combinats de gas, un 19,6%, i el carbó, un 19,5%, segons les dades de Red Elèctrica, la companyia que gestiona el sistema. Aquest setembre ja havia sigut el mes de l’any amb menys aportació de les renovables, amb un 30,3% de la generació. És especialment remarcable l’impacte de la sequera: la generació hidràulica, que l’octubre de l’any passat va aportar un 8% de l’electricitat, ara només n’ha aportat un 3,6%.

El govern espanyol va anunciar ahir que està ultimant un reial decret per a la reforma del mercat del gas. Seguint les recomanacions de la CNMC, aquest decret vol obligar els dos grans operadors, Gas Natural Fenosa i Endesa, a actuar com a creadors del mercat organitzat del gas, el Mibgas, amb l’objectiu que hi hagi més volum de contractació i més negociació. Això hauria de fer baixar el preu d’aquest combustible, que ara és més rellevant en elmix de generació elèctrica.