La logística a Barcelona es converteix en el refugi immobiliari de la pandèmia

El sector logístic, especialment a Barcelona i rodalies, s'ha convertit en el refugi immobiliari durant la pandèmia, amb més resiliència i millors rendibilitats que les oficines, l'habitatge, el comerç i els hotels, segons es desprèn de l'informe Un nou horitzó immobiliari, presentat aquest dimarts per la consultora CBRE.

En canvi, el sector del comerç, tant a peu de carrer com en centres comercials, i sobretot el dels hotels han sigut els més castigats per la pandèmia dins del món immobiliari.

L'informe indica que els actius logístics i industrials van patir una caiguda de les valoracions del 0,5% en el primer trimestre de l'any, però es preveu que acabin el 2020 amb una revalorització d'entre el 4% i el 6%. "Ha sigut un producte refugi durant els mesos de crisi", ha indicat el director de valoracions de CBRE, Fernando Fuente. Destaca especialment l'evolució positiva del mercat de Barcelona, on es preveu que les valoracions dels actius immobiliaris logístics i industrials tanquin el 2020 amb increments del 5,6%. A Madrid, el creixement previst és del 5,3%, mentre que a València i Saragossa, del 4,7% i el 4,6%, respectivament. Una tendència a l'alça que es preveu que es mantingui l'any que ve i que a Barcelona es podria elevar fins al 7%.

Un altre tipus d'actiu que ha presentat una bona resistència davant la pandèmia, tot i que no tant com els logístics, ha sigut la construcció de pisos per al lloguer, denominat built to rent. Aquest sector ha patit una caiguda de l'1,3% aquest any, amb un volum d'inversió similar al del 2019. "Hi ha moltes ganes d'entrar en aquest sector", ha indicat Fuente, que creu que serà un dels actius que tindran més bon recorregut els pròxims anys.

Pel que fa a les oficines, l'impacte en les valoracions dels actius presenta variacions en funció de la ubicació. Així, l'ajustament en els valors de les oficines situades en els carrers principals es preveu d'un -2%. Les oficines en centres secundaris registraran una reducció de prop del -5% i les oficines perifèriques, les més perjudicades, tindran una pèrdua de valor del 8%. Aquest ajustament podria ampliar-se fins al -13% en els primers mesos del 2021.

Impacte en hotels i comerços

Qui més està patint són els actius hotelers i comercials. El vicepresident de la companyia a Espanya, Javier Kindelán, ha reconegut que el sector hoteler està en una situació "crítica" i ha vaticinat una consolidació del sector per garantir una major capacitat de supervivència. L'impacte de la crisi del coronavirus en el turisme ha implicat també un gran descens del valor dels actius hotelers.

La situació del sector ha provocat la renegociació de molts contractes de lloguer dels hotelers. CBRE preveu una caiguda de les valoracions a finals d'any del 12% en els actius d'hotels de vacances i d'un 11,5% en hotels urbans. El deteriorament de les valoracions continuarà el 2021 i es podria ampliar fins a un 13% en el pitjor escenari.

Els locals i centres comercials també han sigut castigats. Els centres comercials en ubicacions millors o els regionals dominants registraran caigudes de valor d'un 4,6% i un 8,6% a finals d'any, respectivament. Per al primer trimestre del 2021 es preveu que aquesta tendència es mantingui. La reducció del valor dels centres comercials situats en àrees secundàries podria arribar a un -15% al tancament de l'any.

En el cas dels locals comercials de les grans ciutats, les previsions de CBRE apunten a un descens del valor al voltant d'un 10% en els principals carrers comercials de Madrid i d'un 11,5% en els de Barcelona. De cara als primers mesos del 2021, aquesta caiguda s'ampliarà a un 12% a la capital d'Espanya i a un 13% a la capital catalana.