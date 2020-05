Guindos respon al Constitucional alemany: "No posem la nostra política monetària en una torre d'ivori"

El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha respost aquest dijous a la sentència del Tribunal Constitucional alemany que aquesta setmana qüestionava els programes de compra de deute de l'organisme dels últims anys. L'exministre d'Economia espanyol ha insistit que l'emissor avalua contínuament la proporcionalitat de les seves decisions de política monetària com a argument de defensa contra les acusacions que hauria excedit les seves competències.

"No posem la nostra política monetària en una torre d'ivori. Quan prenem les nostres decisions de política monetària intentem mirar les seves interaccions amb altres instruments polítics com la política fiscal o les reformes estructurals [...] i després tenim en compte els efectes secundaris de les nostres polítiques", ha assegurat Guindos en una compareixença telemàtica davant la comissió d'Economia de l'Eurocambra.

Així doncs, ha argumentat que el BCE avalua contínuament els efectes secundaris de les seves polítiques i ha destacat que quan pren una decisió és perquè té "més pros que contres". Amb aquestes afirmacions, Guindos ha respost a les preguntes dels eurodiputats sobre la sentència emesa aquesta setmana pel Tribunal Constitucional alemany.

El vicepresident del BCE ha afegit que la institució opera sota dos principis a l'hora de prendre les seves decisions: el mandat de l'estabilitat de preus que li donen els tractats europeus i la seva independència respecte als governs. Ha emfatitzat, doncs, que com a organisme financer està sota la jurisdicció del Tribunal de Justícia de la UE, ha de respondre davant l'Eurocambra i sotmetre's al control del Tribunal de Comptes de la UE.

La sentència alemanya posa en dubte el programa de compra de bons que l'emissor de l'eurozona va posar en marxa el 2015, en particular que sigui proporcional per aconseguir l'objectiu de portar la inflació prop del 2%, un pronunciament que ignora l'anterior aval que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja havia donat al programa de compre de deute. El tribunal alemany no veu il·legal la mesura, però ha demanat al BCE que, en un termini de tres mesos, expliqui que el programa és adequat i proporcional perquè el Bundesbank hi pugui seguir participant.

Brussel·les no té clar com respondre

Des de la Comissió Europea, ja es va reafirmar immediatament després de conèixer la sentència que les decisions del TJUE són vinculats i tenen "preeminència", però els seus serveis jurídics l'estan estudiant amb deteniment sense tenir encara clar quin camí poden prendre per evitar la crisi institucional que obre una sentència com la del tribunal alemany. Com ha explicat aquest dijous l'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, la sentència del TC "obre la porta" a que altres tribuanls d'altres països puguin fer el mateix i per tant, suposa un problema greu per a l'ordre jurídic europeu ja que posa en dubte "qui té l'última paraula" al respecte.

Tot i això, Borrell, no ha sabut dir de quina manera pot actuar Brussel·les per intentar tancar l'escletxa oberta pel TC alemany. Ha explicat que hauria d'estar en mans del BCE decidir si respon a les demandes del tribunal germànic o si reivindica, com ha apuntat avui Guindos, que preval la sentència anterior del TJUE, informa des de Brussel·les Júlia Manresa Nogueras.