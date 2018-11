Els magistrats del Suprem admeten que "la confiança en la justícia queda greument trencada"

Gairebé tres setmanes després que el ple del Tribunal Suprem decidís fer marxa enrere en la decisió de fer pagar als bancs els impostos hipotecaris –en detriment dels clients–, l'alt tribunal ha publicat aquest dimarts la sentència, de 188 pàgines, amb el vot discrepant de 12 magistrats. L'escrit dels jutges crítics amb la decisió posa en evidència la profunda divisió i la guerra interna al Suprem per la qüestió dels impostos lligats a les hipoteques.

Alguns dels jutges que defensaven no canviar de criteri i ratificar la jurisprudència que determinava que els bancs havien de pagar l'impost dels actes jurídics documentats (AJD) critiquen obertament la decisió d'haver fet marxa enrere i adverteixen de que la imatge del Suprem, així com la confiança en la justícia, queda malmesa.

"Aquesta confiança queda greument trencada si, després d'un canvi jurisprudencial extensament argumentat, el més alt òrgan jurisdiccional de l'Estat el deixa sense efecte", avisa Nicolás Maurandi, un dels magistrats de la sala segona del Suprem, la que va signar la polèmica sentència que atribuïa als bancs el pagament de l'impost dels AJD.

Imatge de gran desconcert

Un altre dels magistrats, Pablo María Lucas, critica que el ple corregeixi una doctrina establerta per una sala, la segona, experta en tributs, i lamenta la imatge que ha ofert el Suprem. "S'ha d'evitar que en el curs de pocs dies el Tribunal Suprem afirmi una cosa i la contrària", assegura. "Aleshores no transmetrà a la societat la imatge que fa justícia sinó que crea un gran desconcert".

Un per un, els magistrats discrepants critiquen la imatge del Suprem que ha deixat la polèmica. El jutge Francisco José Navarro admet que provoquen una "extraordinària" preocupació "els sorprenents camins que ha seguit aquest afer" i carrega contra el que considera que ha estat un "desinhibit repertori de mitges veritats, alleujaments verbals i argumentació poc rigorosa".

Després de la decisió del Suprem de revisar la jurisprudència per acordar que els clients han de pagar els impostos hipotecaris, el govern de Pedro Sánchez va aprovar un decret llei - que ja ha estat validat pel Congrés- per corregir l'alt tribunal. La norma deixa en paper mullat la jurisprudència del Suprem i estableix que l'impost dels AJD l'ha de pagar el banc i no el client.