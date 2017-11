Una majoria dels accionistes de Freixenet aposten per vendre a Henkell

La venda de Freixenet a Henkell, la companyia alemanya propietat del grup Dr. Oetker, ha entrat en la seva recta final després que els propietaris d'un 50,7% del capital hagin acceptat vendre les seves accions, segons publica avui La Vanguardia. Entre els venedors se situarien els membres de la família Hevia i tres germans dels Bonet Ferrer. El president de Freixenet, Josep Lluís Bonet, tal com va explicar a l'ARA, no vendrà de moment les seves accions i es mantindrà fidel al president d'honor de Freixenet, Josep Ferrer, que no vol desprendre's de la seva part.

Els contactes entre Henkell i Freixenet han estat continus en els últims mesos i ambdues companyies han iniciat sengles auditories internes per acabar de valorar el primer grup de cava, que estaria valorat en uns 500 milions d'euros. El grup alemany condicionava l'adquisició a mantenir el control de la companyia, si bé no es descarta que les famílies propietàries es mantinguin al capdavant de la companyia. Els intents dels Ferrer de controlar la companyia han estat infructuosos, incapaços d'aconseguir el finançament necessari per adquirir les accions de la resta de branques familiars.

Aquesta operació és fruit de les divergències existents al sí de les tres branques familiars, que s'han repartit en els últims anys les tasques al capdavant de la companyia. Els Hevia i els Bonet estan descontents amb la gestió empresarial portada a terme pels Ferrer, als qui acusen de no haver sabut rendibilitzar el grup i haver frenat el creixement de la facturació.