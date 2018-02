La majoria dels plans de pensions privats no surten a compte

“Si vostè té 25 anys i estalvia dos euros cada mes, i quan tingui un salari més alt va estalviant més, tindrà més diners per a la jubilació”. Amb algun entrebanc, aquesta va ser la recomanació que va fer Celia Villalobos, diputada del Partit Popular i presidenta del Pacte de Toledo, ara fa un mes als joves espanyols que vulguin tenir garantida la seva jubilació. Encara més recentment, el també diputat popular Gerardo Camps s’asseia al costat d’una de les patronals dels fons d’inversió a Espanya, Inverco, per presentar un informe de l’OCDE que conclou que l’estat espanyol ha d’incentivar més els plans privats. Entremig d’aquests missatges, el govern de Mariano Rajoy ha legislat recentment per incentivar l’estalvi entre els joves. L’objectiu: estimular els plans de pensions privats. Però la realitat és crua: de moment aquests plans són molt poc rendibles.

Morningstar, una de les principals firmes de qualificació de fons, indica que la majoria de plans de pensions privats donen menys rendibilitat que els fons d’inversió, segons dades de l’octubre passat presentades la setmana passada. Generalment, els plans de pensions només donen millors resultats que els fons quan inverteixen en plans mixtos (que combinen renda fixa i variable). En canvi, quan inverteixen només en renda fixa o només en renda variable hi surten perdent. En tot cas, només 7 dels 36 tipus de plans de pensions són més rendibles que els seus equivalents en fons d’inversió.

A més, un estudi anual de Pablo Fernández, professor de finances de l’Iese, posa de manifest que entre el 2002 i el desembre del 2017 la rendibilitat mitjana dels fons de pensions va ser d’un 3,03% anual, molt per sota del 8,19% anual de l’Íbex-35 o del 4,61% dels bons de l’Estat a 15anys. L’informe detecta que dels 356 fons de pensions amb 15 anys d’història que hi ha disponibles a Espanya només quatre van superar la rendibilitat dels valors de l’Íbex i 47 la dels bons de l’Estat. Un d’ells va tenir rendiments negatius.

Ara bé, els que van donar més rendibilitat van superar-los amb escreix. Van ser Bestinver i Futurespanya amb un 9,7% i un 8,8%, respectivament. Segons l’estudi, si s’hagués invertit un euro a Bestinver el 2002, el desembre del 2017 s’hagués convertit en quatre euros. El cas de Bestinver, però, és especial: durant bona part d’aquest període va estar gestionat per Francisco García Paramés, considerat el millor gestor espanyol.

El problema de les comissions

Un dels motius pels quals els fons de pensions són poc rendibles és perquè històricament sempre han cobrat comissions més elevades que la resta de productes d’estalvi. Si les comissions s’han anat reduint recentment ha sigut per imperatiu legal. El 2014 el govern espanyol ja va rebaixar la comissió màxima a l’1,5%. A més, amb l’última reforma aprovada fa unes setmanes es rebaixa l’interès màxim fins al 0,85% en el cas de la renda fixa i a l’1,3% en el cas de la renda fixa mixta. Després del canvi, el 2015 la comissió mitjana va baixar a l’1,14%. Pablo Fernández considera que les elevades comissions expliquen la “pobra” rendibilitat d’aquests plans d’estalvi i creu que els gestors “no es mereixen” aquests guanys. En la seva opinió, com que s’enduen uns ingressos elevats, els gestors opten per la gestió passiva. És a dir, tenen poc interès per moure els diners i generar més rendibilitat.

En canvi, José Luis Manrique, director d’estudis d’Inverco, creu que aquesta anàlisi és poc rigorosa perquè el càlcul varia en funció del període temporal que es pren. En els estudis anteriors, però, els resultats han sigut similars. Això sí, Manrique admet que el sector a Espanya “no acaba d’arrencar”. L’estalvi acumulat en pensions no arriba al 10% del PIB, diu, i recorda que l’OCDE estima com un 25% “un sistema mínimament desenvolupat”.

Per què és així? Segons Manrique hi ha dos motius. D’una banda, perquè els espanyols tenen tendència a “estalviar en totxo”, cosa que resta molt poder a l’estalvi financer; i de l’altra, perquè “s’ha aconseguit un sistema públic de pensions dels millors del món i la seva generositat desincentiva l’estalvi”.

El director d’estudis d’Inverco nega que aquests siguin productes de baixa rendibilitat. Segons les seves dades, els plans de pensions privats van tancar el 2017 amb una rendibilitat mitjana del 2,8%, per sobre del 2,6% dels d’inversió. Descarta que el sector en tingui la culpa i considera que s’ha de continuar incentivant des del govern, sobretot amb plans d’empresa, una mesura que ja està sobre la taula dels diputats que estudien la reforma del sistema de pensions.