La maledicció del Port Fòrum de Barcelona

Al Port Fòrum de Barcelona només li faltava una pandèmia. Després d’anys de negocis fallits i quan per fi podien celebrar que una discoteca repetia temporada i que Hard Rock començava a construir un hotel a la zona, el covid-19 ho ha aturat tot. Això sí, cap dels dos projectes desapareix: els fonaments de l’hotel ja estan col·locats i el Go Beach Club ha començat a recuperar la seva activitat al ritme que marca la llei. Ho fa conscient que el 90% del seu públic és estranger, que els grans acords d’esdeveniments lligats per a la temporada han caigut i confirmant, inevitablement, que els conflictes van de bracet amb l’espai.

Construït a principis del nou mil·lenni, aquest port situat una mica més enllà del centre comercial Diagonal Mar porta pràcticament des dels seus inicis intentant atreure un públic que no tingui només interès nàutic. Havien provat diverses estratègies, però fins al 2017 no va semblar que definitivament havia arribat l’any. Aquell maig es va anunciar que el Café del Mar -el famós restaurant i discoteca d’Eivissa- obria a Barcelona i triava el Port Fòrum per fer-ho. En realitat, començava a rodar en forma de franquícia i sota la gestió de l’empresa Glover Meridian Center, però havia de ser el local més gran del món sota el paraigua de la marca, i la idea, segons va explicar llavors un dels impulsors, és que es convertís en el motor definitiu del Port Fòrum, del qual volien fer un nou Port Banús, el conegut port de luxe de Marbella.

Efectivament, no va trigar a assemblar-s’hi, però no per raons necessàriament positives: un dels alts càrrecs del Café del Mar no va arribar al juny acusat d’haver contractat molta més gent de la que realment es necessitava i d’haver fet una despesa desmesurada. “Allò semblava un hotel de cinc estrelles”, recorda una persona que va ser present en tot el procés. Mesos més tard va caure el director general, i l’abril del 2018 Glover Meridian Center presentava un preconcurs de creditors que va acabar de convèncer els propietaris del Café del Mar original de retirar-los el dret d’utilitzar la marca. Malgrat això, van seguir endavant i capejant els problemes financers, rebatejats com a CDM Beach Club. “La cosa va acabar amb els socis barallats entre ells, demandes d’uns contra els altres i amb Linder1968, propietària de la concessió, demanant als jutjats un desnonament”, explica la mateixa veu. La tardor del 2018 la gestora de l’espai aconseguia les claus, però col·leccionava un fiasco.

No va ser l’únic. L’estiu del 2017 un grup d’empresaris russos havien invertit 3 milions d’euros (amb intenció de posar-ne fins a 15) en obrir al Port Fòrum l’ escape room més gran d’Europa: van anunciar que hi hauria 18 sales i que podria arribar a contractar fins a 35 treballadors. I l’invent no va començar malament, però a poc a poc va anar deixant de ser rendible. La primavera de l’any passat, quan l’espai encara es recuperava de la història amb el Café del Mar, tancava les portes.

Nova estratègia

Però allà ja estaven preparant el capítol següent. Guillermo Moreno va convocar els mitjans per presentar un nou projecte a la zona. El que havia estat alhora un dels impulsors del Café del Mar a Barcelona i un dels màxims responsables de Limber 1968 ara era conseller delegat de Gest Forum, nova responsable de gestionar-ne els espais. Segons va explicar, l’estratègia per revifar el Port Fòrum passava per tres apostes bàsiques: un campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), un hotel Hard Rock i un nou club de restauració i oci.

Pel que fa al primer, aclareix una portaveu de la universitat, quan es va fer aquest anunci l’únic que hi havia sobre la taula era una proposta per part dels altres de buscar maneres de col·laborar i el missatge que sempre que la UPC ho volgués podria construir allà. Les converses mai van arribar més enllà. El que sí que va prosperar, en canvi, va ser l’acord amb Hard Rock, que fins que la pandèmia ho va aturar tot avançava a temps per estar enllestit el 2022.

El tercer és el Go Beach Club, que quan Moreno feia l’anunci ja estava en funcionament. Contra tot pronòstic (pels precedents del local), l’estiu passat hi van passar unes 60.000 persones i s’hi van fer uns 120 esdeveniments, apunta un dels responsables actuals. S’hi van fer festes del Circuit, del Primavera Sound i de l’Off Sónar. “Tot això s’havia de repetir aquest any, i encara millor”, lamenta. Tenen el hàndicap afegit que el 90% del públic de les festes a la piscina són internacionals, però compten amb l’avantatge que a Barcelona hi viu molta gent de fora, que ja s’han obert les fronteres amb l’espai Schengen i que el client mitjà té un alt poder adquisitiu. De moment, per trencar amb la dinàmica habitual de la zona, estan contents. I, el que és més important (i estrany al Port Fòrum), asseguren no patir per haver de tancar.