L'apli de manetes d'Ikea amplia els seus serveis a tot Catalunya

TaskRabbit, la plataforma filial d'Ikea que posa en contacte clients amb treballadors autònoms per fer tasques relacionades amb el manteniment de la llar, ha ampliat els seus serveis, que fins ara es limitaven a Barcelona, a tot Catalunya, segons ha informat la companyia, nascuda com una start-up el 2008 i que el 2017 va passar a ser propietat del gegant dels mobles suec.

L'aplicació funciona com moltes altres de l'economia col·laborativa: a través de la plataforma posa en contacte treballadors autònoms, anomenats taskers i que no són empleats de l'empresa, amb els possibles clients, que poden demanar serveis lligats a les compres a Ikea, com el transport i el muntatge dels mobles, o d'altres al marge del negoci de la multinacional sueca, com ara pintar a la casa o fer instal·lacions elèctriques.

La companyia va començar a oferir els seus serveis a Barcelona el gener passat. Ara arriba a tot el territori català amb més de 1.300 treballadors autònoms registrats per oferir els serveis. Des que va aterrar a Barcelona, TaskRabbit ja ha atès més de 15.000 clients.

La plataforma va néixer als Estats Units i va fer el salt al Canadà, el Regne Unit, França, Alemanya, i al gener va aterrar a Barcelona dins dels seus plans d'expandir-se per tot Europa. A l'àrea metropolitana de Barcelona Ikea disposa de botigues a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell, que han servit de palanca per donar a conèixer la plataforma, que ara vol fer un pas més amb l'expansió a tot Catalunya. De moment, segons l'empresa, els seus serveis a Espanya es limitaran a Catalunya.

El model, però, es basa en desembarcar a les grans àrees metropolitanes, captant primer clients d'Ikea, per passar després a aconseguir-ne d'altres amb necessitats molt variades. Així, la plataforma ofereix serveis lligats a 25 categories de professionals, des de la jardineria fins a mudances o organització d'armaris, passant pel lliurament de medicaments i les compres a domicili, els encàrrecs i fins i tot la contractació d'un bàrman o cambrers per a una festa. L'aplicació de TaskRabbit ha registrat més d'un milió de clients únics actius a tot el món en l'últim any, segons l'empresa.