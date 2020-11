La marca Espanya cau un 28% per la crisi del covid

La pandèmia també ha deixat petjada damunt la marca Espanya: ha caigut un 28% segons l'últim estudi publicat per Brand Finance, que analitza l'impacte de la pandèmia sobre el valor de marca país. Segons l'informe, la crisi del covid-19 ha provocat que la imatge d'Espanya –el seu valor intangible– hagi fet aigües aquest 2020 fins al punt que ha perdut 445 milions d'euros en comparació amb el 2019. D'aquesta manera, Espanya quedaria fora del top 10, just per sota de Corea del Sud, de les marques país més valorades del món, un rànquing de 100 que continua capitanejant Estats Units amb 21 bilions d'euros.

Quins en serien els motius? L'informe vincula la caiguda al pes que té el turisme a Espanya i la dependència econòmica del sector. "L'epidèmia ha afectat més Espanya que la resta de països d'Europa", assenyala l'estudi, que apunta que l'impacte econòmic, però també sanitari, del coronavirus ha sigut un "factor clau" per malmetre la imatge tant exterior com interior.

Tanmateix, l'estudi també recull que la pandèmia ha afectat en general totes les marques dels països. L'informe realitzat per Brand Finance estima que el valor total de les 100 principals marques país ha passat dels 83 bilions d'euros el 2010 als 71 bilions actuals, amb un impacte "molt significatiu" de la crisi sanitària sobre les economies. Per exemple, el valor de la marca Estat Units com a país també cau fins a un 23%, mentre que la imatge de Xina –el segon país del rànquing– ho fa un 13%. En total, el 2020 les 100 millors marques estatals han perdut 11 bilions d'euros sobre el valor marca país, segons es desprèn de l'informe.

La mirada als EUA

La directora de Brand Finance Espanya, Teresa de Lemus, apunta a "palanques que poden activar la imatge d'Espanya i permetin equilibrar la dependència del turisme". En aquest sentit, l'informe, d'una banda, recomana reforçar el teixit de les pimes perquè creixin i, de l'altra, assenyala que l'elecció de Biden com a nou president dels Estats Units pot millorar les relacions amb Espanya i, per tant, la projecció del país facilitant l'exportació de marques i productes.