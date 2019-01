Les mares treballadores amb fills a la llar d'infants rebran fins a 1.000 euros: guia per saber com demanar-los

Les mares treballadores amb fills menors de 3 anys escolaritzats en llars d'infants durant el 2018 ja poden demanar la nova deducció de l'IRPF, que pot arribar als 1.000 euros anuals. És una nova ajuda pública a la maternitat que el govern del PP va incloure en els pressupostos generals de l'Estat del 2018 i que en el seu moment va passar bastant desapercebuda. Ara és el moment de demanar-la: el límit per omplir la sol·licitud és el 15 de febrer.

Qui pot demanar la deducció?

Les mares que treballin, ja siguin assalariades o autònomes (o bé que treballessin durant el 2018 encara que ara no tinguin feina) que portin els fills a una llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat, sigui públic o privat. La deducció s'aplicarà a la mare, per cada un dels fills menors de 3 anys, independentment que sigui un altre progenitor qui hagi pagat les mensualitats de la llar d'infants.

Què passa si el meu fill ha fet els 3 anys durant el 2018?

També s'aplicarà la deducció. Si l'infant ha complert els 3 anys durant el 2018 però ha continuat al primer cicle d'educació infantil uns mesos més (per exemple, els nens que van néixer entre el gener i el juliol del 2015), es podrà aplicar la deducció fins al mes anterior a la seva incorporació al segon cicle d'educació infantil.

Com es pot sol·licitar?

La mare ha de demanar a la llar d'infants que ompli el model 233, disponible a la web de l'Agència Tributària. Els responsables del centre d'educació infantil –en cap cas els pares– hauran d'omplir el model 233 amb el nom i el DNI dels dos progenitors, els mesos complets que l'infant ha estat escolaritzat a la llar d'infants i l'import que s'ha pagat mensualment. D'aquesta manera, Hisenda tindrà a la seva base de dades la informació. A la declaració de la renda de l'exercici 2018 apareixerà una casella que caldrà marcar si es té dret a la deducció i la llar d'infants ha tramitat correctament el model 233.

És incompatible amb altres ajudes?

Sí. La deducció no s'aplicarà als imports que hagin abonat l'empresa d'alguns dels pares a través de l'anomenat tiquet llar d'infants, que està exempt d'IRPF.

Fins quan es pot demanar?

El termini perquè les llars d'infants omplin el model 233 es va obrir l'1 de gener i es tanca el 15 de febrer.

Es continuarà aplicant la deducció el 2019?

Sí. La mesura es va aprovar el 2018 i el govern del PP la va incloure als pressupostos generals de l'Estat per a l'any passat, però el nou govern socialista de Pedro Sánchez ha mantingut la iniciativa en el seu projecte de pressupostos per al 2019. Encara que no s'arribin a aprovar els comptes de Sánchez –una opció probable– la deducció seguiria en vigor perquè es prorrogarien els pressupostos del 2018, els primers que preveien la deducció.