La mediació no evita la vaga de demà dels treballadors públics

El conflicte laboral del sector públic català segueix lluny de tancar-se. Representants dels comitès de vaga dels dos principals sindicats catalans, CCOO i UGT, es van reunir ahir a la tarda amb el Govern en una trobada de mediació convocada per la conselleria de Treball en relació a la vaga convocada per demà. Poc després de les onze de la nit es va acabar la reunió, que es reprendrà avui a les dotze del migdia.

Amb tot, fonts d’UGT presents a la reunió es mostraven escèptiques sobre un possible acord que portés a desconvocar la vaga. “Estem més a prop de la vaga que del no a la vaga”, manifestaven. Fonts sindicals asseguraven també que la jornada de protesta es mantindria per dimecres.

Abans de la reunió, CCOO va emetre un comunicat en què explicava que “el Govern té l’última oportunitat de resoldre un conflicte que ha provocat amb les retallades i que no ha considerat necessari resoldre durant tots aquests anys, amb incompliments dels seus propis acords i dels del Parlament”.

Tant CCOO com UGT reclamen el retorn de les pagues extres dels anys 2013 i 2014, i han convocat la vaga davant l’última proposta formulada pel departament d’Economia de no acabar de tornar aquestes partides fins al 2026.

El 28 de novembre passat ja es va celebrar una jornada de vaga per aquesta mateixa qüestió. Aquesta ronda d’aturades ha inclòs personal docent i sanitari, a més del conjunt dels treballadors públics.

La jornada del 28 de novembre no va estar absenta d’imatges de tensió: hi va haver talls de trànsit, enfrontaments puntuals amb els Mossos d’Esquadra i especialment un intent per part de bombers i metges d’irrompre al Parlament, la qual cosa va propiciar càrregues dels agents policials.

El col·lectiu de metges reclamava recuperar la plantilla prèvia a les retallades, mentre que el de professors aspirava a recuperar el seu horari. Els representants d’aquests col·lectius apuntaven aleshores que totes dues mesures depenien de la “voluntat política”.