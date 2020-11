La meitat dels mil·lennials creuen que no tindran una pensió

La meitat dels mil·lennials catalans (els nascuts entre el 1978 i el 1999) no confien que rebran una pensió pública quan es jubilin, segons una enquesta del BBVA presentada aquest dijous. De fet, un 19% dels enquestats van assegurar que ja estaven estalviant per a la jubilació.

L'enquesta tenia per objectiu aclarir la posició de la generació mil·lennial sobre el sistema de pensions espanyol, i un 18% dels enquestats van contestar que calia reformar-lo. L'enquesta es va fer amb una mostra de 434 catalans, entre 21 i 42 anys. És una generació que, a més de pensar que no tindrà pensió, creu que serà la que pagarà la pensió anterior, la dels babyboomers, cosa que falta poc perquè passi, segons Elisa Chulia, una de les membres del panel d'expertes que ha participat en l'exposició dels resultats.

Davant aquesta situació, l'enquesta demostra que els mil·lennials tenen bastant assumit que han d'estalviar per al seu futur. El problema és que no tenen prou ingressos per fer-ho. Segons els resultats de la consulta, un 39% asseguren que dedique una part dels ingressos a l'estalvi, però de la resta, dels que no estalvien, un 48%, la meitat, diuen que no ho fan perquè els seus ingressos mensuals no els ho permeten.

La consciència de l'estalvi és clara, perquè un 58% dels enquestats reconeixen que, malgrat no haver començat a estalviar per a la jubilació, ja ho haurien d'haver fet.

L'estudi també mostra que l'estalvi ha adquirit més importància amb la pandèmia de covid-19. Un 53% van assegurar que al principi de la pandèmia van estalviar més de l'habitual, un percentatge que va baixar al 45% al juliol, amb la desescalada.

Un estalvi més elevat que s'ha produït per dues vies, segons les expertes que han participat en la presentació, Elisa Chulia i Mercedes Ayuso. D'una banda, per la reducció de les despeses a causa del confinament. I, d'altra banda, per la reducció d'ingressos a causa de la crisi, que ha comportat més prudència a l'hora de gastar.

La majoria dels mil·lennials catalans, segons l'enquesta, pensen que el sistema de pensions s'ha de reformar, el 81%, i d'aquest percentatge un 64% creuen que s'ha de fer d'una "manera profunda". A causa de l'allargament de l'esperança de vida, a més, pensen que augmenten les dificultats del sistema de pensions i un 74% consideren que el dèficit de la Seguretat Social augmentarà, cosa que amenaça el mateix sistema de pensions. De fet, només un 51% creuen que podran disposar d'una pensió pública.

La reducció de les pensions més altes

Sobre aquest problema, un 41% pensen que cal rebre una pensió segons el que s'ha cotitzat durant tota la vida laboral, i un de cada tres aposta per reduir l'import de les pensiones més altes.

A més, gairebé un de cada tres enquestats prefereix un sistema de pensions en què la part pública sigui bàsica i es complementi amb estalvi privat, ja sigui amb plans d'empresa com individuals.

L'enquesta també mostra que els mil·lennials catalans es volen jubilar com abans millor. Un 48% de la mostra aposten per fer-ho fins i tot abans dels 65 anys, i només un 4% volen fer-ho com més tard millor. No obstant això, dos de cada tres creuen que no es podran jubilar abans dels 62 anys.