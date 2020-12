El menjar a domicili, al rescat dels restaurants

Els efectes de la pandèmia sobre la restauració encara són incalculables, i davant d’aquesta incertesa enguany han sigut molts els xefs que s’han bolcat en les fórmules per emportar o fins i tot enviar un cuiner a domicili perquè els grans àpats nadalencs no es perdin del tot. Amb un resultat que només se sabrà després de les festes, aquestes opcions es posicionen com una salvació econòmica per als establiments de la restauració. En parlem amb alguns per saber com s’estan organitzant.

“Ajudarà a pagar despeses”

Al restaurant Dos Palillos, el xef Albert Raurich proposa menús per a la nit de Nadal i Cap d’Any, i àpats per a empreses amb lliurament a domicili, on hi ha ostres amb sake, tataki de Wagyu i sípia amb caviar, entre altres coses. “Hi ha un tercer concepte, que és cuinar a casa”, detalla, i explica que personal del seu equip es desplaça a un domicili per acabar de cuinar-hi els plats i serveix l’àpat. A més, es pot triar entre menjar amb la vaixella icònica del restaurant o la de cadascú. Raurich avisa que el servei de take away “actualment no és rendible”, però admet que els ajudarà a pagar despeses. Com a avantatge per als comensals, assenyala que els àpats permeten gaudir-ne a casa sense que ningú hagi de posar-se a la cuina. Ara bé, és conscient que “mai sortirà 100% com al restaurant”.

D’altra banda, els germans Torres, amb dues estrelles Michelin, han creat un pack a domicili i també per emportar amb els seus “millors plats” per repartir per tot l’Estat. Els germans consideren aquesta nova línia “una ajuda molt important”, a la qual se suma el fet que, com que és per encàrrec, “no té risc”, ja que els permet comprar la matèria primera sobre comandes ja fetes. A més, destaquen que aquesta opció permetrà a moltes persones poder menjar una cuina gastronòmica “amb una experiència diferent”. Tot i que acaben de començar, la demanda no ha parat, amb moltes empreses que han fet comandes per als seus treballadors, i actualment tenen una previsió de més de 1.000 caixes.

Al restaurant Nectari, el xef Jordi Esteve també ofereix plats per emportar aquest Nadal, per a clients que busquen “tradició”. “Aquesta opció ens ajudarà una mica, però òbviament no serà el mateix”, diu. Segons les seves previsions, enguany la facturació se situarà al voltant d’un 15% respecte a altres Nadals. A més, Esteve destaca que el fet de convertir una proposta gastronòmica en un menú a domicili “és una mica complicat”.

Igualment, el Monument Hotel, que acull els estrellats Lasarte i Oria dirigits per Martín Berasategui, proposa enguany opcions per emportar. A finals d’octubre van crear la línia de delivery En Casa con Martín, “desenfadada i informal”, en una idea sorgida després de rebre diverses comandes de clients per Nadal, segons explica el cap de cuina, Paolo Casagrande. “Enguany més que mai, la situació provocada pel covid farà que molts clients que habitualment celebren algun àpat de Nadal en un restaurant es quedin a casa”, diu. Tot i que els restaurants de l’hotel obriran, Casagrande considera que aquest format “serà un complement a la facturació global de la campanya de Nadal”. En el seu cas, el delivery els ha suposat “muntar com un altre petit restaurant només amb servei de cuina”. Tanmateix, Casagrande avisa que aquesta proposta és temporal, ja que només se serviran àpats amb aquest format fins al 31 de desembre.

També hi ha els pioners del Nadal per emportar, com ara Vila Viniteca, amb la seva tradicional proposta La Cuina de les Estrelles, elaborada per xefs amb estrella Michelin. Aquest any hi participen Paolo Casagrande (Lasarte), Javier i Sergio Torres (Hermanos Torres), el xef Jordi Cruz (Abac) i Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch (Disfrutar).