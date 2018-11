El mercat d'oficines a Barcelona repunta i pot tancar el seu tercer millor any

El mercat d'inversió en oficines a Barcelona ha repuntat el tercer trimestre de l'any, després d'un inici fluix el 2018, i podria acabar l'exercici amb una xifra d'inversió superior als 800 milions d'euros, segons l'últim informe de la consultora Savills Aguirre Newman. Fins al setembre la inversió registrada supera ja els 520 milions d'euros.

A més, el mercat de lloguer acumula aquest any 308.000 metres quadrats, una xifra que ja és el 90% del total registrat en tot l'any passat, i entre el juliol i el setembre es va arribar als 100.000 metres quadrats, una xifra que és el doble que el tercer trimestre de l'any passat. La previsió és superar els 400.000 metres quadrats aquest any.

Amb aquestes dades, Barcelona podria acabar el seu tercer millor any de la sèrie històrica el 2018, només superat pels anys 2005 i 2015. El director d'inversions de Savills Aguirre Newman a Barcelona, Hipólito Sánchez, assegura que l'inici de l'any va ser fluix perquè els inversors esperaven a veure com evolucionava la situació política, "però a partir del juliol s'han reprès les transaccions i els processos en marxa" fins al punt que "preveiem el millor segon semestre dels últims anys en inversió d'oficines".

Entre el gener i el setembre s'han tancat 405 operacions, 25 més que el mateix període de l'any passat, i la reducció de la superfícies disponible per llogar és constant, Queden 360.000 metres quadrats disponibles, amb una reducció del 6%, però la caiguda més important s'ha produït a la perifèria, del 18%, on es desplacen moltes empreses per llogar oficines, ja que la taxa de disponibilitat al centre està en mínims, entre un 1% i un 3%, cosa que desplaça la demanda cap a les noves àrees de negoci, especialment el 22@.

Davant la manca de superfície, el mercat de Barcelona preveu incorporar 210.000 metres quadrats els pròxims 15 mesos, i la reactivació de l'activitat promotora permetrà augmentar l'estoc en 170.000 metres quadrats de nous desenvolupaments que ja estan compromesos en un 90%. Els creixements més importants seran a la zona de la Fira i el 22@, on hi haurà un 70% de la superfície nova, però el 66% ja surt prellogada.