Ensurt als mercats per les repercussions del coronavirus

Quan als Estats Units, el centre mundial del capital, fa tant de temps que es viu un període d’expansió econòmica i creixement als mercats financers, els inversors es debaten entre dos impulsos contradictoris. D’una banda, esperen que la bonança duri, motiu pel qual són reticents a retirar el seu capital. De l’altra, els preocupa que la festa s’acabi de cop. És la mentalitat pròpia de les fases més avançades del cicle. Tot i produir-se reaccions davant d’histèries ocasionals per una possible frenada del creixement -causades per guerres comercials, l’endeutament de les empreses o algun altre contratemps-, es tendeix a no prendre’s seriosament aquestes pors durant gaire temps.

El Covid-19 constitueix una greu amenaça per a la salut dels mercats. Dilluns passat les notícies procedents d’Itàlia que apuntaven al brot més important fora de l’Àsia van provocar una caiguda del 3,4% en l’índex borsari nord-americà S&P 500, la davallada més important dels últims dos anys en un sol dia. La desbandada va afectar les borses de tot el món, que van desplomar-se.

Amb bon criteri, els inversors han mirat de calcular quins valors estan més exposats al cop. El coure, un bon termòmetre, es va ensorrar. Els títols més castigats van ser els d’empreses que depenen de cadenes de subministrament molt extenses, com ara els fabricants d’automòbils; empreses afectades directament per les restriccions als desplaçaments, com les companyies aèries, o aquelles que són més vulnerables a una desacceleració encapçalada per la Xina, com les petrolieres. Els inversors en van fugir en desbandada a la recerca de valors segurs. L’or va registrar un màxim de set anys, el dòlar cotitzava a l’alça i dijous la rendibilitat dels bons a deu anys del Tresor nord-americà va caure a un mínim històric de l’1,29%.

El cas és que hi ha la sensació incòmoda que el virus podria desencadenar una inflexió més profunda en uns mercats financers que han crescut tant i durant tant de temps que és probable hi hagi segments en què s’hagin assumit massa riscos, cosa que suposaria un perill. En aquest sentit, existeixen dues preocupacions principals: el constructe opac d’instruments financers que depenen de la baixa volatilitat i uns mercats de crèdit inflats.

Entrar en un cercle viciós

Comencem per la primera: la volatilitat. És possible que la inestabilitat dels mercats borsaris es retroalimenti i formi un cercle viciós. El VIX (un indicador de la volatilitat esperada que es basa en el preu de les opcions de l’índex S&P 500) ha registrat una pujada dràstica i ha passat d’uns 15 a més de 27 punts en qüestió de dies. Doncs bé, algunes estratègies d’inversió són particularment sensibles a aquest indicador.

Així, per exemple, quan la volatilitat és baixa, aquestes estratègies permeten assumir més ponderació de les accions en les carteres. Ara bé, quan puja i es manté elevada, alguns inversors es veuen obligats a desfer-se d’una part dels seus actius, cosa que genera encara més volatilitat. Alguns fons d’inversió cotitzats (ETF), el valor dels quals està vinculat al VIX, van patir fugues de capital. És probable que almenys alguns inversors comptessin que la volatilitat continuaria pràcticament plana. La situació podria posar a prova la resiliència d’aquestes estratègies.

Una font de preocupació més important són els mercats de crèdit i, en particular, l’endeutament de les empreses, que s’ha disparat els últims deu anys. Una pujada dràstica del cost del finançament perjudicaria les empreses que han de fer front a venciments i renovar crèdits, i també sacsejaria els mercats de col·locacions privades dels Estats Units, que tenen unes dimensions enormes.

L’últim gran atac de pànic mundial per una possible frenada del creixement es va produir a finals del 2018 i va desencadenar una onada histèrica de vendes que va amenaçar momentàniament de provocar una crisi creditícia. Fins ara, el diferencial de tipus d’interès respecte dels bons públics nord-americans que exigeixen els inversors pels pagarés d’empresa amb rendibilitats altes ha augmentat fins al 4,3%, i un dels grans perjudicats han sigut els títols de les energètiques. Això justifica que hi hagi preocupació, no alarmisme. El cas, però, és que s’han aturat les noves emissions: dimecres passat feia tres dies que a Wall Street no hi havia ofertes amb una bona nota de solvència, segons Bloomberg. Si les coses continuen així, les empreses hauran de fer front a restriccions de la liquiditat.

Futur incert

Les rebaixes dels tipus d’interès no poden fer gran cosa per aplacar les conseqüències negatives del virus, però poden ajudar a calmar els mercats de crèdit. En ocasions anteriors -en particular l’any 1998-, l’adopció de mesures expansives de la Reserva Federal va impulsar el creixement dels valors de risc durant les fases avançades del cicle, malgrat una conjuntura notablement desfavorable.

Fa 15 dies, els mercats ja descomptaven una única rebaixa de tipus de la Fed, comenta Kit Juckes, del banc francès Société Générale. Ara en descompten dues. “En poques setmanes pot ser que en descomptem una tercera, si no una quarta, tret que les notícies sobre el coronavirus facin un gir espectacular”.