Els mil·lennials, els més enganxats al mòbil per qüestions laborals

Distingir entre feina i oci. Aquest és el gran repte de la Generació Y o mil·lennials, aquelles persones nascudes a partir de la dècada dels vuitanta i fins a mitjans dels noranta. Coneguts per l’ús diari de les noves tecnologies, principalment per al lleure, ara tampoc són capaços de deixar el mòbil ni per motius de feina.

I és que els menors de 25 anys són els treballadors que menys desconnecten de les seves funcions laborals, segons recull l’últim estudi d’Adecco. Així, mentre que el 36,2% dels ocupats reconeixen ser incapaços de desconnectar en períodes de vacances o en acabar la jornada laboral, en el cas dels empleats més joves la xifra puja al 44,4%. Els també anomenats generació digital, persones amb una àmplia formació acadèmica però amb grans dificultats per accedir a un món laboral -amb feines mal pagades, contractes abusius i condicions precàries- són els que menys aconsegueixen deixar de banda les obligacions.

Per contra, la totalitat dels ocupats amb més experiència -aquells que s’emmarquen entre les edats de 55 i 65 anys- i que, en molts casos, són els progenitors dels mil·lennials, sí que obliden el telèfon per poder descansar per vacances. Malgrat que els avenços tècnics han afavorit la conciliació entre vida personal i professional, amb nous mecanismes com la telefeina o beneficis com la flexibilitat horària, en alguns casos també l’ha perjudicat. “La tecnologia ens fa més dependents de les nostres ocupacions i ens impedeix desconnectar completament de les nostres tasques”, reconeix la directora de recursos humans del grup Adecco, Encarna Maroño.

En un altre sentit, des de l’empresa que ha fet l’informe atribueixen la incapacitat de desconnectar del mòbil i el correu electrònic corporatius, en gran mesura, a la durada de les vacances. “Un treballador ha de gaudir, com a mínim, de dues setmanes de vacances per poder descansar i desconnectar de la rutina”, destaca Maroño. Tot i això, només un terç del total de treballadors (33%) assegura tenir aquests 14 dies de descans consecutius. Una situació de la qual els joves, a causa de la precarietat laboral que els acompanya, no solen beneficiar-se.

La desconnexió digital, un dret

En aquesta mateixa línia, de l’estudi anual realitzat per la plataforma InfoJobs i l’escola Esade es desprèn que més de la meitat de la població activa espanyola respon correus electrònics i trucades de feina durant caps de setmana i períodes festius. Davant d’aquesta conjuntura, un 76% dels treballadors exigeixen polítiques de desconnexió digital a les empreses.

De fet, només el 28% de les empreses a Espanya disposen d’articles en aquest sentit als seus convenis. Normalment són entitats estrangeres, com l’asseguradora francesa Axa, l’alemanya Volkswagen o la sueca Ikea. Així, mentre el govern de Madrid continua estudiant una possible regulació, el dret laboral a oblidar-se de les trucades o els missatges de feina quan s’acaba la jornada laboral ja és una realitat en països europeus com França, on funciona des de l’1 de gener del 2017.