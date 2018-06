La ministra d'Indústria es planteja aprovar els plans de comerç minorista i indústria del PP

En una de les seves primeres intervencions en públic, la nova ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha obert la porta a donar continuïtat a les polítiques d'indústria i de comerç minorista del Partit Popular. Com ja ha passat amb els pressupostos i amb el pla d'habitatge de l'anterior govern, de Mariano Rajoy, el PSOE reitera que "no ha vingut a derogar", en paraules de la ministra d'Indústria, i, per això, assegura que està disposada a aprovar els plans que l'anterior executiu va deixar-li sobre la taula.

"Jo tinc dos plans sobre la taula, d'indústria i de comerç minorista, i haig de prendre una decisió i veure si realment responen a les necessitats del sector. Si és així, tindré per bé aprovar-los", ha afirmat Maroto aquest dilluns en la inauguració del curs d'estiu de la Universitat Menéndez Pelayo organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE).

Diàleg amb el sector de l'automòbil

La ministra Maroto ha explicat que un dels primers sectors amb els quals es reunirà és amb el de la indústria de l'automòbil perquè ja ha rebut peticions de Renault i de Seat. Sobre la política laboral del seu partit i la seva afectació en el sector industrial, la ministra ha insistit que precisament el fet de no derogar la reforma laboral no tindrà un gran impacte sobre aquest sector de l'activitat econòmica a Espanya perquè "és on menys ha influït la reforma laboral", ja que les relacions entre la patronal i els sindicats són "més fluides i els ajustos s'han desenvolupat en la negociació col·lectiva".

Cal recordar que quan era a l'oposició el PSOE havia afirmat que era necessari derogar completament la reforma laboral. Tot i això, un cop a la Moncloa, la mateixa ministra de Treball va afirmar que no es tombaria per complet aquesta normativa sinó que s'apostaria per canvis puntuals i, a llarg termini, s'apostaria per elaborar un nou estatut dels treballadors.

Un pla per a la digitalització de la indústria

D'altra banda, les jornades inaugurades per la ministra tenen com a tema central el 'blockchain' i, en aquest sentit, Maroto ha anunciat que el govern de Pedro Sánchez elaborarà "un full de ruta per a la digitalització de la indústria i els serveis amb especial atenció a les tecnologies, el foment del talent digital i l'impuls de la privacitat i la seguretat".

Maroto ha explicat que aquest full de ruta s'elaborarà amb la col·laboració d'altres ministeris, com el d'Economia, amb el qual comparteix seu perquè en l'anterior executiu la cartera d'Indústria formava part de la d'Economia. També ha detallat que els agents socials i els principals actors econòmics en la digitalització també formarien part d'aquest full de ruta.