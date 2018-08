La ministra de Treball nomena la seva metge de família responsable de Treball Autònom

La referència escrita dels temes que ha abordat el consell de ministres d'aquest divendres porta diversos nomenaments públics, entre els quals destaca el de María Antonia Pérez León, expresidenta de la Diputació de Guadalajara i metge de família a la mateixa ciutat castellana on Valerio havia exercit de funcionària de la Seguretat Social i on va començar la seva trajectòria política. Tal com ha avançat el diari digital 'El Confidencial', María Antonia Pérez de León, que a partir d'ara serà la persona responsable de l'àrea de Treball Autònom del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, és també amiga molt propera de la ministra i la seva metge de família.

Ho va explicar la mateixa María Antonia Pérez León en una entrevista a la cadena SER de Guadalajara quan es va conèixer el nomenament de la ministra Valerio al nou executiu de Pedro Sánchez. "Soc la seva amiga i la seva metge de família", va dir, i durant l'entrevista va elogiar la figura de Valerio no només per la seva tasca política, sinó també per la seva fortalesa personal després d'haver superat un càncer de mama. Va ser durant el tractament d'aquesta malaltia, que la ministra finalment va superar, que María Antonia Pérez León va tractar-la i acompanyar-la.

En la referència del consell de ministres es recull el currículum de Pérez León, nascuda el 1960 a Guadalajara, llicenciada en medicina i cirurgia, i especialista en medicina de família, funció que ha dut a terme des del 1986 en diferents centres de salut. Ha tingut diversos càrrecs relacionats amb l'àmbit de la salut. Ha sigut diputada provincial de la Diputació de Guadalajara, delegada de Sanitat de la JCCM a Guadalajara i presidenta de la Diputació, entre d'altres. Actualment, diu la mateixa referència, encara exercia de metge d'atenció primària a la mateixa ciutat castellana. Dins el PSOE va ser secretària general del partit per a la província de Guadalajara.

Preguntada per l'ARA sobre aquest nomenament, una portaveu del ministeri de Treball ha insistit que el fet de que Pérez León sigui la metge de família o l'amiga de la ministra "forma part del seu àmbit personal" i asseguren que en cap moment hi ha "falta de transparència", ja que "tota la trajectòria de María Antonia Pérez León és pública i és per aquesta trajectòria que se l'ha designat". Tot i això, la trajectòria de Pérez de León està llargament vinculada precisament a la sanitat i no li consta cap responsabilitat en l'àrea de treball o d'autònoms, una qüestió que el ministeri no ha volgut valorar.