La ministra de Treball acceptaria que les pensions pugin per sota de l'IPC en temps de crisi si hi ha consens

El govern de Pedro Sánchez estaria disposat a permetre que les pensions no hagin d'augmentar sempre amb l'IPC per obligació legal si així ho acorda el Pacte de Toledo. La seva ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha afirmat aquest dijous en un esmorzar que "tothom ha de cedir una miqueta" per acostar posicions, en referència a les discrepàncies que s'estan produint dins el Pacte de Toledo precisament per aquesta qüestió. Tot i que la ministra s'ha mostrat compromesa a lligar les pensions amb l'IPC per mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, ha assegurat que és clau que s'arribi i es respecti el consens del Pacte de Toledo.

Això sí, per primera vegada la ministra socialista ha assegurat que el seu executiu "impulsarà un projecte de llei per impulsar les pensions amb l'IPC amb la participació del diàleg social si no s'arriba a un acord o a una recomanació al Pacte de Toledo". Fins ara, Valerio havia descarat legislar unilaterlament sense acords sobre aquest aspecte, però, després de l'esquerda d'ahir en el si de la comissió que aborda aquesta qüestió al Congrés, la ministra ha sigut més contundent. A més, cal recordar que ahir centenars de pensionistes van rodejar de nou el Congrés de Diputats per exigir precisament que es blindi el poder adquisitiu dels pensionistes d'acord amb l'evolució de l'IPC.

"S'està reunint el Pacte de Toledo, però és veritat que hi ha dificultats, tothom ha de cedir una mica en la seva posició", ha dit la ministra Valerio. Precisament la discussió que esquerda el Pacte de Toledo i el posa en risc és la voluntat de les esquerres de deixar per escrit que per tal de mantenir el poder adquisitiu el factor mínim a tenir en compte és l'IPC, mentre que els partits de dreta prefereixen que l'IPC sigui "estructural" i que es puguin introduir altres factors en temps de crisi.

El PSOE, que sempre s'havia mostrat més del costat de Podem en aquest sentit, ha intentat fer de nexe d'unió entre les dues faccions des que és al govern i fa una setmana va mostrar-se obert a aprovar una redacció que considerava l'IPC com a "estructural" i no com a "mínim". Segons la diputada socialista del Pacte de Toledo, Mercè Perea, el PSOE té clar que l'IPC és un mínim però també admet que cal arribar a consens al Pacte i que després sobre cada recomanació els governs tenen autonomia per legislar. Entre aquestes dues aigües cal interpretar les declaracions d'aquest dijous de la ministra Valerio.

"Esperem no haver de fer un decret en aquest assumpte", ha reconegut la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, recordant que el govern espanyol és partidari que es mantingui el poder adquisitiu dels pensionistes.