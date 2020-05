Maroto assegura que hi ha projectes alternatius per a la fàbrica de Nissan

El govern espanyol assegura que té possibles projectes alternatius al tancament de la fàbrica de Nissan de Barcelona. Ho ha afirmar ahir la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, en una entrevista amb l’agència Efe. “El diàleg amb Nissan continua obert -va dir-. Nosaltres els vam presentar un pla d’incentius per poder garantir la viabilitat de la planta que continua damunt la taula”. En cas que l’empresa japonesa segueixi amb els seus plans de tancament, va afegir Maroto, s’abordaran “escenaris alternatius” que passen per buscar un altre soci industrial. “Catalunya i la Zona Franca tenen moltes fortaleses per reorientar el projecte industrial de Nissan, que era obsolet i calia modernitzar”.

Segons la ministra, sobre la taula hi ha un projecte “molt important” vinculat a la “micromobilitat” i el car sharing. Tot i així, va deixar entreveure que el nombre de treballadors que ocuparà difícilment seran els mateixos que hi ha actualment a Nissan. “Cada lloc de treball que salvem serà un èxit, i si aconseguim salvar-los tots realment serà la cirereta”, va concloure.

Reunió entre governs

D’altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va confirmar ahir que els governs de Catalunya i Espanya es reuniran per abordar aquest problema i va afegir que el seu executiu reclama “la interlocució directa amb el Japó”.

Torra va afirmar també que el seu executiu assistirà a la trobada amb el govern espanyol “amb la unanimitat dels agents econòmics i socials de Catalunya i, si m’ho permeten, crec que també amb el suport del comitè d’empresa de Nissan”.