La ministra d'agricultura diu que ella faria la vaga feminista "a la japonesa"

Per a la ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, la millor manera de commemorar el dia de la dona treballadora és que les dones treballin encara més. Així ho ha afirmat aquest dimecres a la sortida de la sessió de control del Congrés de Diputats. Sobre la vaga feminista que s'ha convocat per al dia 8 de març, la ministra ha assegurat que ella el que faria és una "vaga a la japonesa", és a dir, treballar més del compte.

Segons Tejerina, la manera que té el govern espanyol de defensar la igualtat entre homes i dones és permetent que cada vegada treballin més dones. "El que fem com a govern és que hi hagi més dones treballant; no hi havia hagut mai tantes dones treballant com ara. Aquest govern ha aconseguit donar oportunitats a les dones, això és el que reivindiquem", ha etzibat.

Per això, la ministra d'Agricultura ha insistit que la seva manera personal de celebrar el dia de la dona treballadora seria fer una vaga a la japonesa: "Si m'ho pregunten, seria una vaga a la japonesa, treballant encara més, jo treballaré com faig gairebé els 365 dies de l'any".

Aquestes declaracions han sigut ràpidament replicades per la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, que ha criticat les paraules de la ministra i ha assegurat que el govern del Partit Popular no lluita contra la bretxa salarial i ha titllat de "despropòsit" les paraules de Tejerina: "La majoria de dones ja treballen totes les hores del dia, i la majoria no tenen ni una hora per dedicar-se a elles mateixes", ha respost Montero.