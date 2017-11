El ministre Nadal assegura que el Mobile World Congress no està en perill

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha assegurat aquest dilluns que la celebració del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona no està en perill i es mantindrà la ciutat comtal com a seu actual, ja que "mai s'ha plantejat una altra cosa". Segons el ministre, els organitzadors "tenen un contracte per complir" i estan "contents" per l'augment dels estands i participants perquè l'edició "serà un èxit com tots els anys".

Nadal ha afirmat que es comença a veure "la llum al final del túnel" en matèria econòmica després de la crisi catalana i que confia en una "recuperació substancial" del turisme català després del 21-D. En declaracions als periodistes des de la inauguració de l'Assemblea Iberoamericana de Cambres de Comerç, el ministre ha dit que les administracions han fet un "esforç ampli" per "explicar bé" la situació de Catalunya als organitzadors de la fira i garantir la volta de la normalitat institucional.

D'altra banda, ha explicat que la reunió de la setmana passada amb l'organització del MWC va anar "bé", però que els representants espanyols van haver d'explicar en què consisteix el Procés i que les eleccions del 21-D suposaran una "clara normalitat institucional" i els garantiran una "situació institucional estable" a Barcelona i Catalunya.

Preguntat sobre si a la reunió es va garantir que la fira continuarà a Barcelona fins que acabi el contracte el 2023, Naval ha recordat que "tenen un contracte per complir" i ha indicat que l'èxit de la cita "va a més". "Els preocupa per alguna raó que la gent deixés de venir per la mala premsa i les males imatges, però veuen que s'està reconduint tot", ha assegurat.

Pel que fa a la indústria turística, el ministre Nadal ha afirmat que després de les eleccions hi haurà "una substancial recuperació del turisme català". No obstant, creu que és "difícil" saber què passarà a l'entorn econòmic fins que no hi arribi el 21-D.