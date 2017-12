El ministre Nadal creu que el rebut de la llum baixarà el 2018

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dit aquest dimarts a Barcelona que preveu una rebaixa de la llum per a l'any que ve, i ha reiterat una nova congelació de la part regulada del rebut, que suposa un 60% del total del que paguen els ciutadans.

Nadal, en un esmorzar a la Cambra de Comerç, ha indicat que "som relativament optimistes" sobre l'evolució del rebut de la llum, després de la pujada d'aquest any si es donen unes condicions meteorològiques normals.

El ministre s'ha queixat de la manca de suports polítics en política energètica i, en concret, sobre les peticions de les elèctriques de tancar les centrals de carbó. La manca de consens, ha dit, l'obliga a legislar per reial decret i no amb un ampli acord.

A més, el ministre ha assenyalat que el tancament de centrals és un tema nou, que no s'havia donat abans a Espanya i a Europa, que es planteja ara gràcies a un nivell d'eficiència més elevat, mentre el PIB creix per sobre del 3% i la demanda elèctrica només ho fa un 0,6%. "Hi ha un buit normatiu perquè fins ara no s'han tancat centrals", ha indicat, i ha apostat perquè aquest tancament es faci de manera ordenada.

En aquest sentit, el ministre s'ha mostrat contrari a un tancament de les centrals nuclears i de carbó de cop, perquè, segons ha dit, això encariria molt la llum. L'eliminació de cop del carbó o de les nuclears com a fonts de generació d'energia a Espanya suposaria un augment del preu del 40%, un 25% en la base del rebut i un 15% extra en períodes punta.

El ministre no ha revelat si prepara noves subhastes de renovables, després dels 8.000 MW que van sortir a concurs aquest any, al marge d'una subhasta marginal a les Canàries, però ha reconegut que s'ha d'ampliar el parc de generació renovable "amb esquemes de suport", però sense caure en un sistema de primes com el que hi havia quan van ser ministres els socialistes Joan Clos i José Montilla, que Nadal ha qualificat qualificat com "el desastre energètic més important" a Espanya.

Nadal també s'ha referit a l'acord pressupostari amb el PNB, que ha portat les empreses del País Basc a beneficiar-se d'una millor tarifa que les catalanes i també d'altres indrets, i que algunes patronals catalanes, com la Cecot, han denunciat a Brussel·les. El ministre ha negat un tracte discriminatori a les empreses catalanes, si bé ha reconegut que la rebaixa en els peatges elèctrics tenen "més incidència al País Basc".

El MWC "ha de sortir molt bé"

Sobre la possibilitat que el Mobile World Congress (MWC) deixi Barcelona per la situació política, el ministre ho descarta, però ha dit que l'edició del 2018 "ha de sortir molt bé". Nadal ha indicat que l'empresa que organitza el congrés, GSMA, està molt pendent del que passi el 2018, "però com que sortirà molt bé no hi haurà problema", ha indicat Nadal.

El ministre ha qualificat d'"aventurat i poc responsable" el fet d'especular amb la possibilitat que GSMA trenqui el contracte amb Barcelona i ha indicat que la capital catalana "no té competència a Europa i al món" per celebrar un esdeveniment tecnològic d'aquesta magnitud".

Per al ministre, si l'edició del 2018 és un èxit, "com tothom espera", això indicarà que hi ha hagut una "convulsió política" que no ha tingut més conseqüències.

De fet, el ministre ha indicat que veu a Barcelona un "ecosistema únic" per convertir-se en un clúster tecnològic de primer nivell i de referència a Europa.

Afectació al turisme

Sobre l'impacte del Procés en el turisme, el ministre ha indicat que les dades indiquen que hi va haver un sotrac, però que ara la situació "es manté estable, sense millorar ni empitjorar", i ha assegurat que les eleccions del 21-D permetran una normalització. "Si hi ha normalitat al carrer, el turista ho percebrà", ha reblat.

Tot i això, Álvaro Nadal ha assegurat que "caldrà actuar amb intensitat des del punt de vista de la promoció" per recuperar la imatge turística de Barcelona i ha posat com a primer objectiu mantenir les rutes aèries directes.