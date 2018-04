El misteri dels comptes d’Amazon

Amazon ha aconseguit el seu propòsit: que a les llars catalanes el seu nom ja sigui sinònim de comprar amb tan sols un clic. Però encara és impossible saber quin és el negoci real de la companyia nord-americana al mercat espanyol. Segons va avançar ahir Expansión, l’empresa ja ha revelat una part del seu negoci a l’Estat durant el 2017 a través dels comptes remesos al Registre Mercantil. Es tracta de quatre societats -Amazon Spain Fulfillment, Amazon Web Services Spain, Amazon Online Spain i Amazon Spain Services- que proveeixen serveis a l’empresa matriu. Entre totes van facturar prop de 289 milions d’euros, gairebé tres vegades més que l’any anterior. Van guanyar 2,4 milions respecte a les pèrdues d’1,6 milions del 2016, i van pagar uns 4 milions d’euros en concepte d’impost de societats.

Malgrat tot, hi ha una part d’aquests resultats que es mantenen a l’ombra. La matriu luxemburguesa de la companyia (Amazon EU SARL) té una sucursal a Espanya (Amazon EU Sucursal en España), que és la que tributa per les vendes que es generen a través de la seva plataforma. Aquesta és l’estructura que va començar a aplicar el gegant del comerç electrònic el 2015, de manera que els beneficis que genera ja no tributen al país centreeuropeu sinó que ho fan directament a la Hisenda espanyola, segons assegura la multinacional nord-americana. Això implica, però, que aquests comptes no es facin públics al Registre Mercantil i, per tant, sigui impossible saber l’import de les vendes a l’Estat i també quants impostos paga per aquests beneficis. Una estimació del congrés eShow xifra aquesta facturació a Espanya en més de 4.200 milions d’euros.

Des d’Amazon asseguren que l’empresa “paga tots els impostos que es requereixen en cada país on opera”, i remarquen que l’impost de societats té en compte els beneficis i no els ingressos, que s’han mantingut baixos a causa de les fortes inversions. “El comerç minorista és una activitat altament competitiva i de baix marge”, apunten des d’Amazon. Només una de les quatre societats que han presentat els comptes té beneficis, Amazon Spain Fulfillment, que reuneix el negoci logístic. Des del 2011 el gegant del comerç electrònic ha invertit més de 500 milions d’euros en la seva operativa espanyola i ja té una plantilla de més de 2.000 treballadors.

Però no totes les multinacionals digitals han aplicat el mateix canvi societari que Amazon. Tot i tenir un model de negoci amb un marge molt més elevat (la venda de publicitat), la filial espanyola de Google no factura de manera directa, sinó que ho fa a través de la matriu irlandesa, a qui presta serveis de màrqueting. Això explica que el 2016 registrés uns ingressos a Espanya de 92 milions d’euros i tan sols pagués 6 milions per l’impost de societats.

Croada d’Hisenda

Aquesta setmana el Congrés de Diputats ha tornat a escenificar la croada particular del govern de Rajoy contra els gegants del comerç electrònic. El PP vol augmentar la tributació de plataformes com Amazon i Alibaba i equiparar la seva fiscalitat a la dels botiguers tradicionals. Aquest és sobretot un dels principals maldecaps de la UE, que està preparant una sèrie de reformes per assegurar que aquestes empreses paguen els impostos als països on generen beneficis i no on els ofereixen avantatges fiscals.

LES CLAUS

1. Quines són les vendes d’Amazon a Espanya?

Aquesta és una incògnita que, ara per ara, no té resposta. Les quatre societats d’Amazon que presenten comptes al Registre Mercantil van facturar prop de 289 milions d’euros i van registrar un benefici de 2,4 milions. Entre totes van pagar uns 4 milions d’euros en impostos pels serveis que proveeixen a la matriu. No obstant, la part principal dels resultats de la companyia no surt mai a la llum. Es tracta de les vendes que es generen a la plataforma online, que tributen a través de la sucursal espanyola de la matriu de Luxemburg. Amazon envia els comptes directament a Hisenda i, per tant, no s’acaben fent públics a través del Registre Mercantil.

2. Hi ha alguna estimació?

El congrés dedicat al comerç electrònic eShow va publicar un estudi amb una aproximació al que pot ser el negoci real d’Amazon a Espanya. L’informe apuntava que l’empresa nord-americana va facturar més de 4.200 milions d’euros el 2016, sis vegades més que les vendes online d’El Corte Inglés. De totes maneres, els resultats de la societat que gestiona el negoci logístic de l’empresa a l’Estat -l’única que va tancar el 2017 amb beneficis- deixen entreveure com evolucionen els ingressos de la plataforma. El total de la facturació de les quatre societats gairebé s’ha triplicat en l’últim any. Cal tenir en compte que el benefici és inferior perquè és un sector amb marges petits.

3. Què opina el govern espanyol sobre la fiscalitat de l’‘e-commerce’?

Aquesta setmana el Congrés de Diputats ha aprovat que hi hagi un control fiscal més gran sobre les plataformes de comerç electrònic amb l’objectiu de defensar els interessos del comerç minorista. Es tracta d’una proposició no de llei del grup parlamentari del PP.