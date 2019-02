Dia 3 del Mobile: les antenes del 5G s’enganxaran a les cortines

VETES, FILS I ANTENES ENROTLLABLES. Quan comencin els desplegaments de xarxes 5G, als departaments immobiliaris de les operadores se’ls girarà feina, perquè hauran de trobar i llogar els emplaçaments on instal·lar les noves antenes que caldran. Algunes s’incorporaran dins d’elements de mobiliari urbà ja existents, com fanals o marquesines de transport públic. Però en altres casos caldran solucions encara més discretes. Al departament d’idees esbojarrades de la sueca Ericsson han inventat una antena en forma de cinta plàstica flexible de tres dits d’amplada que porta impresos els circuits necessaris per rebre el senyal i emetre’l per ràdio cap als telèfons i altres dispositius que l’han de rebre. És gairebé transparent, i tan prima que es pot enganxar sobre qualsevol superfície, fins i tot al darrere del teixit d’una cortina. De moment és un prototip, però, si prospera comercialment, en edicions futures del MWC alguns estands d’antenes semblaran merceries despatxant connectivitat per metres.

EL VIDEOJUGADOR QUE SEMPRE PERD. A l’estand de Telefónica hi ha una taula amb tres ordinadors on tres gamers professionals es passen la jornada competint a veure qui mata més zombis. Un d’ells es connecta al servidor per fibra òptica, l’altre per mòbil 5G i el tercer per mòbil 4G. Aquest últim, esclar, no guanya mai cap partida, i no perquè sigui el més maldestre, sinó perquè està penalitzat pels mil·lisegons addicionals de retard. L’operadora demostra així els avantatges de la baixa latència de les noves xarxes de cinquena generació. En la mateixa línia d’optimitzar les connexions, l’operadora ha presentat una renovació de la seva xarxa que, a més de fomentar la competència entre proveïdors d’equipament, trasllada al peu de les antenes una part de la capacitat de procés dels centres de dades, cosa que accelera encara més la resposta. En diuen edge computing (computació al marge) i equival a instal·lar un petit núvol d’internet a la central telefònica de cada barri. A Cellnex també experimenten amb els marges de la xarxa: ahir van presentar amb Intel i NearbyComputing un sistema per repartir en temps real la capacitat de xarxa i de procés a les situacions d’alta demanda de dades.