Dia 4 del Mobile: els xinesos ens porten la versió ‘low cost’ de la botiga intel·ligent d’Amazon

UN COLMADO DIGITAL. Les botigues experimentals Amazon Go -sense caixes de pagament a la sortida- que el gegant del comerç electrònic està provant en quatre ciutats dels EUA ja tenen una còpia xinesa. L’empresa Cloud Pick gestiona al país asiàtic 40 d’aquests establiments, i al MWC n’hi havia una versió compacta. A l’estand d’Intel vaig agafar lliurement dels prestatges ampolles de xampú, llaunes de refresc i altres productes bàsics i vaig sortir, i vaig comprovar que m’havien cobrat de manera simulada el preu dels articles. Fins i tot van detectar que havia tornat a deixar un dels objectes i no van intentar cobrar-me’l. La instal·lació sembla més senzilla i barata que la d’Amazon: només quatre càmeres al sostre. Ara bé, la varietat és justeta: un màxim de 200 productes diferents, ja que cal gairebé una hora per escanejar cadascun d’ells en totes les posicions possibles perquè la intel·ligència artificial d’Intel els pugui reconèixer quan els agafem. Això limita l’aplicació del sistema, de moment, a les botigues de proximitat.

TOT EL MÓN EN TRES PARAULES. La façana principal del Tribunal Suprem dona a la plaça madrilenya de la Villa de París, però els cotxes que hi traslladen cada matí les preses i els presos polítics des d’Alcalá-Meco i Soto del Real hi entren per un accés lateral sense numeració visible que no trobareu al navegador del vostre cotxe. Ara bé, si mai us cal anar-hi podeu buscar-lo posant a l’aplicació mòbil What3Words les paraules mote.telas.cocino, que identifica de manera unívoca la zona de tres metres per tres que hi ha just al davant de la porta, entre els 57 bilions de quadrats d’aquesta mida en què els desenvolupadors han dividit tota la superfície del planeta, inclosos els oceans. Diuen que les combinacions de tres paraules, escollides entre 25.000 possibles per a cadascun dels 27 idiomes que preveu, són més fàcils de recordar -i de dictar al micròfon del cotxe- que unes coordenades de longitud i latitud, i permeten situar amb precisió els llocs que no tenen adreça postal, sigui el moll de càrrega al darrere d’una fàbrica o una granja en ple desert de Mongòlia. Els cotxes Classe A de Mercedes, un dels inversors de What3Words, són els primers que porten inclosa l’aplicació, però al Mobile s’ha presentat també una versió compatible amb els navegadors Sync 3 dels vehicles més recents de Ford.

HUAWEI PERD LA PACIÈNCIA A BARCELONA. El protagonisme de l’empresa no s’ha limitat a l’ smartphone desplegable Mate X. Abans del MWC, els seus directius evitaven entrar en polèmica quan el govern dels EUA els acusava d’incloure als seus equipaments de xarxa unes portes falses que les autoritats xineses podrien explotar per sabotejar les economies occidentals. Es limitaven a recordar que cap govern o teleco ha trobat aquests suposats forats de seguretat. A Barcelona, però, Huawei ha passat a l’atac i recorda que són les operadores les qui podrien facilitar l’accés pel darrere a les comunicacions, i hi afegeix la indignació perquè siguin precisament els EUA, que tenen desplegat a tot el món un sistema d’espionatge massiu, els qui els acusen de fer-ho ells. La indústria, en tot cas, no sembla amoïnada.