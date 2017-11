La moda no dubta a fer rebaixes

En la jornada de compres més sorollosa de l’any, les cadenes de moda s’han convertit per força en un dels principals protagonistes. L’ARA també ha fet un recull de vint articles de quatre firmes diferents (Zara, H&M, Mango i Desigual) per monitoritzar els seus preus en el mes anterior al Black Friday. En tots els casos, les rebaixes no van arribar als aparadors fins al mateix dia de les promocions. De fet, tots van escollir aplicar un mateix descompte sobre tota la seva col·lecció de tardor-hivern, en lloc d’optar per rebaixar només determinats articles. No obstant, la retallada en els preus va esquivar els articles de nova col·lecció, que acostumen a quedar al marge dels cicles de rebaixes. Aquest comportament difereix del que s’observa en la mostra de botigues d’electrònica, on molts productes no van canviar de preu o les cadenes els van apujar per tornar-los a abaixar.

La majoria de botigues van deixar aquesta rebaixa entre el 20% i el 30%, lluny dels percentatges més alts que apareixen a les promocions tecnològiques. En el cas de Zara, la rebaixa es va limitar al 20% i es va engegar a les deu de la nit de dijous, fins que va acabar el Black Friday. Tot i així, a primera hora del matí la seva botiga a la plaça de Catalunya era de les més plenes del centre de Barcelona. Altres firmes del grup Inditex, com Oysho i Pull&Bear, van repetir l’estratègia de la marca insígnia d’Amancio Ortega. Per a H&M, el descompte generalitzat va ser el mateix, encara que les rebaixes a la botiga només es van aplicar divendres. A la web, però, s’allargaran fins a aquesta nit.

Precisament, les dues cadenes de les analitzades que van augmentar una mica més l’aposta van ser les catalanes. Mango i Desigual van aplicar a la seva col·lecció un descompte del 30%. “Aplicar la mateixa rebaixa a tot és una estratègia que s’ha generalitzat, perquè, encara que sigui un descompte inferior, li estàs dient al consumidor: «Aprofita-ho, perquè ho tindràs tot més barat»”, apunta el professor de màrqueting de l’escola de negocis Esade Gerard Costa.

Així doncs, les firmes de moda van escollir diferents alternatives per aplicar la rebaixa. En alguns casos, com Mango, la marca donava un codi als clients perquè l’apliquessin al preu total del cistell. En canvi, Desigual ja va aplicar a la web els preus descomptats. En el cas de les botigues físiques, la majoria van optar per mantenir les etiquetes amb els preus originals i aplicar el descompte un cop el el client arribava a la caixa per pagar.

No obstant, la indústria de la moda compta amb una dificultat afegida en aquest tipus de promocions. La velocitat amb què es renoven les col·leccions del que s’anomena fast fashion provoca que sovint sigui difícil per al consumidor retrobar el dia del Black Friday una peça de roba que va descobrir fa un mes.

Cursa per tancar l’any en verd

Per a la moda, aquesta nova diada del consum també ha sigut l’excusa perfecta per donar sortida a la roba d’hivern que no s’ha venut durant un octubre marcat per unes temperatures més altes de l’habitual. Segons les últimes dades del baròmetre d’Acotex, la patronal del tèxtil espanyol, el sector va tancar el mes passat amb una caiguda en les vendes del 12% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest retrocés també va arrossegar a la baixa la mitjana anual, en un moment en què la indústria vol evitar tancar un segon any en números vermells. De cara a les vendes d’aquest cap de setmana, però, la mateixa organització mantenia l’optimisme i preveia un augment de les vendes d’entre un 10% i un 15%, encara que aquestes restin de la campanya de Nadal.