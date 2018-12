El monstre de l’electrònica xinès que ja fabrica més mòbils que Apple

El setembre passat Huawei aconseguia una fita inèdita: superar Apple i situar-se com el segon fabricant de telèfons mòbils del món, per darrere de Samsung. El segon trimestre d’aquest any la companyia xinesa va aconseguir una quota de mercat del 15%, superior a l’11% de la firma que dirigeix Tim Cook. Només en tres mesos Huawei va vendre 54 milions dels seus smartphones i es va anotar un creixement de més del 40% respecte al 2017. A Espanya, Huawei també és la segona marca més venuda, igualment per darrere de Samsung i per davant de Xiaomi.

Fundada el 1987 a les províncies del sud-est de la Xina, Huawei va néixer precisament reproduint els models de dispositius electrònics que les marques dels Estats Units i Europa muntaven a la Xina. Precisament, aquesta estratègia li va portar alguns litigis amb empreses com l’americana Cisco. La demanda de Huawei al país asiàtic va explotar i la marca de seguida va començar a fabricar models més potents i adaptats a la mentalitat dels consumidors xinesos, als quals les firmes estrangeres no havien prestat atenció. Els preus més baixos també van propiciar que el tsunami arribés a Europa i, més tard, als Estats Units.

A part de telèfons mòbils, la companyia xinesa també fabrica tauletes electròniques i és present en un altre segment del mercat en el qual és menys conegut, el dels mòdems i les connexions a internet sense fil. Durant el 2017, el fabricant va assolir una facturació de 92.500 milions de dòlars i ara vol superar la barrera dels 100.000.

Malgrat els rumors d’una possible sortida a borsa, Huawei s’ha mantingut fins ara com a empresa privada i ha esquivat les pressions del govern xinès, que voldria més gegants tecnològics locals cotitzant als mercats. Tot i la seva mida i uns guanys de 7.000 milions de dòlars, el fabricant d’electrònica encara és lluny dels 10.200 milions que va aconseguir l’any passat la plataforma de comerç electrònic xinesa Alibaba.

Aquesta no és la primera vegada que sorgeixen dubtes sobre la privacitat de les telecomunicacions dels dispositius de Huawei, que ha estat repetidament sota el punt de mira dels cossos de seguretat de diversos estats.