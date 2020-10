La morositat bancària creix per segon mes consecutiu a l'agost

La morositats en els crèdits concedits per bancs, caixes i cooperatives a particulars i empreses es va enfilar a l'agost fins a un 4,74%. D'aquesta manera, les entitats financeres ja encadenen dos mesos seguits de creixement de la taxa de morositat, després de l'increment també registrat al mes de juliol (4,71%) en comparació amb el mes de juny, segons s'extreu de dades publicades aquest dijous pel Banc d'Espanya.

Des del mes d'abril, i fins al juliol, la ràtio de morositat de les entitats financeres es va contenir i no va registrar augments. Aquesta ratxa descendent va ser fruit del desplegament de programes d'ajudes públiques (com ara els avals o les moratòries per a autònoms i empreses) per fer front a l'impacte de la crisi del coronavirus, com va reconèixer el Banc d'Espanya. Tant l'organisme com els experts han vaticinat que la fi d'algunes d'aquestes mesures es traduiria en un augment significatiu dels impagats de cara al 2021.

També han augmentat els crèdits de dubtós pagament, que han assolit els 57.970 milions d'euros, 50 milions més que al juliol. No obstant, la xifra és un 7,54% inferior al volum de crèdits dubtosos del mes d'agost d'ara fa un any. Amb tot, l'augment lleuger de la taxa de morositat també s'explica perquè cau, com ho va fer al mes de juliol, el volum de crèdit total que el sector ha concedit, un 0,36%, fins als 1.221 bilions d'euros, mentre que a principis d'any creixia.

Les provisions de les entitats financeres a l'agost van assolir els 36.046 milions d'euros, 133 milions més que al juliol. Amb aquest increment de les provisions les entitats busquen curar-se en salut precisament per la preocupació del sector per fer front als deterioraments, i davant un futur increment de la taxa de morositat.

La morositat de les entitats bancàries es va disparar amb la crisi financera i va superar el 5% el novembre del 2009. El 2013 es va assolir el rècord històric del 13,61%, i a partir d'aquest moment va doblegar la corba i va emprendre el descens fins al 4,8% actual. Malgrat que el missatge que plana sobre el sector financer és que aquest cop afronta amb molta més solvència la recessió econòmica, les últimes setmanes s'han reactivat senyals d'alerta. El Banc d'Espanya demana "prudència" i mantenir els "estímuls", al mateix temps que l'FMI avisa que caldrà supervisar "amb atenció" el sector.