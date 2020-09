Neymar irromp en la llista dels morosos d'Hisenda, encapçalada per les immobiliàries

La pandèmia de covid-19 ha retardat uns mesos la publicació de la llista anual de persones i empreses que deuen més d'un milió d'euros a l'Agència Tributària. Finalment, aquest dimecres s'ha pogut constatar que hi ha 3.930 grans morosos, un 2,4% menys que fa un any, i entre tots deuen 14.200 milions d'euros, un 0,7% més. Les immobiliàries ocupen nou dels deu primers llocs de la llista, en què la principal incorporació, en termes mediàtics, és la del futbolista brasiler Neymar, que es converteix en la persona física amb un deute més elevat: 34,7 milions.

Els deu màxims morosos

Reyal Urbis: 343.530.794 euros

La promotora de Rafael Santamaría, que porta en liquidació des del 2017, arrossega un passiu que va arribar als 3.500 milions d'euros.

Grupo Isolux-Corsán: 329.646.112 euros

Una altra de les grans constructores que no van suportar la crisi immobiliària del 2008. L'informe concursal va destapar un forat patrimonial de 3.830 milions. Ha estat, a més, tacada per molts escàndols d'adjudicació irregular d'obres públiques i repartiment de comissions.

Nozar: 215.111.374 euros

És la immobiliària de la família Nozaleda, propietària de l'estació d'esquí de Boí Taüll, rescatada per la Generalitat a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. És una altra de les immobiliàries que no van resistir el crac financer del 2008. Porta anys en una situació financera delicadíssima, en un concurs de creditors interminable, que va acabar sent declarat nul per un jutjat, i requerint préstecs milionaris. L'últim exercici disponible, el del 2018, va tenir un resultat net negatiu de 54,7 milions d'euros.

Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias: 98.974.493 euros

Una altra immobiliària en liquidació que porta en aquesta situació des del 2014, intentant desfer-se dels seus actius per reunir la màxima liquiditat possible. A la seva web, per exemple, encara ofereix places d'aparcament a Roquetas de Mar (Almeria) o finques a les urbanitzacions dels voltants de Màlaga.

Grupo PRA: 97.707.929 euros

Aquesta promotora immobiliària amb seu a Còrdova va demanar el concurs de creditors el 2019. El seu màxim responsable, José Romero González, va ser detingut en una operació contra la corrupció a la Costa del Sol el 2008 i la Fiscalia li demana penes de presó. Tenia vincles estrets amb l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, i havia estat propietari del club de futbol de la capital cordovesa.

Servicios Esquerdo: 97.364.670 euros

Immobiliària madrilenya en concurs de creditors des del 2017.

CCF 21 Negocios Inmobiliarios: 92.804.700 euros

Promotora madrilenya a nom de Carlos Sánchez i Andrés Liétor, tots dos imputats en el cas Malaya de corrupció urbanística a l'Ajuntament de Marbella, que va esquitxar l'exalcalde de la població, Julián Muñoz, la seva exdona, Mayte Zaldívar, i la seva actual parella, Isabel Pantoja.

Grupo Inversor Arenal 2000: 92.061.582 euros

Companyia de l'exregidor de Còrdova Rafael Gómez, popularment conegut com Sandokan, també vinculat al cas Malaya, condemnat a presó i multa per una sèrie de delictes contra la hisenda pública.

Obras Nuevas de Edificación 2000: 86.379.904 euros

Empresa que forma part del conglomerat de Francisco Hernando, més conegut com el Pocero, mort l'abril passat. Es va fer famós per una mastodòntica promoció urbanística a Seseña (Toledo): 13.000 habitatges, dels quals només se'n van construir uns 5.000.

Organización Impulsora de Discapacitados: 86.190.068 euros

L'última empresa que es cola al top 10 de morosos és l'única que no és una immobiliària. És una organització que es presentava com una ONG per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat però en realitat venia loteria il·legal. La Junta d'Andalusia va clausurar-ne la seu el març passat.

Entrades i sortides de la llista

La principal novetat en l'edició d'enguany de la llista de morosos d'Hisenda és el futbolista brasiler Neymar. Irromp amb força, ja que es col·loca com la persona física que deu més diners a l'Agència Tributària, un total de 34.624.268 euros. Darrere seu hi trobem empresaris caiguts en desgràcia com Agapito García Sánchez, que deu 15,9 milions, o Teresa Maldonado (Aifos), a qui Hisenda reclama 15,6 milions.

En canvi, l'exvicepresident espanyol Rodrigo Rato, recentment absolt per la sortida a borsa de Bankia, entitat que va presidir, desapareix de la llista. Que ja no hi figuri no vol dir necessàriament que hagi saldat el seu deute amb el fisc, és només que ara no supera el milió d'euros. Una altra absència sobtada és la de l'expresident del Reial Madrid Lorenzo Sanz.

Repeteixen a la llista la presentadora de televisió Patricia Conde (deu 1,88 milions d'euros), l'expresident de Banesto Mario Conde (eixuga quatre milions del seu deute i encara en deu 8,37) o l'expilot de motociclisme Sito Pons, que es va estrenar l'any passat i encara deu 1,9 milions. També l'actriu i model Paz Vega (sota el seu nom real, María Paz Campos Trigo) deu 2,6 milions.

També hi figura des de fa anys l'empresa de la família Montserrat (coneguda per les dirigents del PP Dolors Montserrat mare i filla), Montserrat Operador Logístico, que deu 4,38 milions d'euros.

Crida l'atenció, a banda de la corrua d'immobiliàries i promotores (Martinsa-Fadesa, Nueva Rumasa, Polaris World…) la presència de clubs esportius: tant la UE Lleida com l'entitat hereva, el Lleida Esportiu, l'Hèrcules, el Reus Deportiu, el Reial Múrcia, o clubs de bàsquet com el Menorca o el Girona, sovint amb deutes superiors als 10 milions d'euros. L'aerolínia Spanair encara deu 7,1 milions després de fer fallida, i el grup mediàtic Intereconomía acumula un deute de 19,2 milions entre tres societats.