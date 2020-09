Sis empreses i tres particulars encapçalen la llista de morosos de la Hisenda catalana

La Generalitat ha publicat per primera vegada la llista dels màxims morosos de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Sis empreses i tres particulars encapçalen aquest rànquing, format per les persones que van tancar el 2019 amb deutes i sancions tributàries pendents de pagament superiors al milió d'euros. Tots els passius corresponen als impostos de la Generalitat o bé als tributs cedits per l'Estat que gestiona l'ATC. Entre les empreses destaca la presència del sector del joc i de les immobiliàries.

Persones físiques

Carmen Elena Blázquez del Pozo: deu 2.242.016,72€

També figura a l'última llista publicada dels principals morosos a nivell estatal, segons la qual devia 10.120.585 euros. Segons el Registre Mercantil, ha estat vinculada a dues empreses del sector immobiliari: Promotora Viladrau i Bicatal 2.

Nancy Janneth Suárez Cáceres: deu 1.488.412,40 €

No hi ha informació disponible sobre aquesta deutora.

Natividad Casanova Solanes: deu 1.164.472,62 €

És una empresària de la zona de Lleida dedicada als sectors del pinso per a bestiar.

Empreses

Moramar, SA: deu 3.279.383,38 €

És una sala de bingo situada a l'Eixample barceloní.

Recreativos Caballero, SL: deu 1.643.961,67 €

Empresa dedicada a l'explotació i manteniment de màquines recreatives.

Ibupe Rehabilitació, SA: deu 1.566.834,28 €

Empresa del sector immobiliari amb seu al passeig de Gràcia de Barcelona.

Nozar, SA: deu 1.330.822,19 €

Aquesta immobiliària era la propietària de l'estació d'esquí de Boí Taüll, rescatada per la Generalitat a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Porta anys en una situació financera delicadíssima requerint préstecs milionaris; va ser una de tantes immobiliàries que no van resistir el crac financer del 2008.

Hato Verde Golf, SL: deu 1.057.063,14 €

És la companyia propietària d'un camp de golf situat a uns 25 quilòmetres al nord de Sevilla. Es desconeix per què té un deute amb la Generalitat, tot i que disposa d'una seu al carrer Tuset, a Barcelona.

Comunitat d'Aigües, SL: deu 1.033.605,79 €

Era l'empresa que gestionava l'abastiment d'aigua potable a la població de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental. El 2014 l'Ajuntament va decidir remunicipalitzar aquest servei per "deficiències" en la distribució.