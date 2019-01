Les multinacionals disparen el lloguer d’oficines a Barcelona

La incertesa política després del referèndum de l’1-O i la denominada fuga d’empreses va tenir un impacte molt relatiu en el mercat immobiliari i, veient el conjunt del 2018, es pot dir que pràcticament nul. “La fuga d’empreses s’ha traduït en canvis de seus socials, però no de seus operatives”, explica Anna Gener, presidenta de la consultora Savills Aguirre Newman a Barcelona. Però a més, indica, s’ha produït un nou fenomen. “El que ha passat i no estava previst és que han vingut moltes empreses de fora”, explica.

Aquest fenomen es tradueix en les xifres de contractació d’oficines del 2018. Un total de 382.360 metres quadrats llogats a Barcelona, un 11% més que l’any anterior. De fet, el 2018 és el millor any des del 2007, tret del 2015, quan la superfície absorbida va arribar a més de 420.000 metres quadrats al comptabilitzar-hi el projecte de campus administratiu de la Generalitat a la Zona Franca. I l’interès per tenir oficines a Barcelona continua, perquè el 60% de la nova superfície que sortirà al mercat l’any 2019 ja està prellogada, i al tancament d’aquest primer trimestre s’arribarà al 90%.

És a dir, si una empresa busca una oficina a Barcelona, sobretot si vol una superfície significativa, de més de 3.000 metres quadrats, ho té difícil. I aquesta falta de superfície incideix clarament en els preus del metre quadrat, que durant el 2018 s’han apujat un 10%. A més, cada cop les empreses demanen superfícies més grans. El 2017 es van fer 16 operacions de més de 3.000 metres quadrats i el 2018 van pujar a 24, explica Natalia Montal, directora d’agència d’oficines de Savills Aguirre Newman.

Un exemple de l’interès de les empreses per instal·lar-se a Barcelona és la Torre Glòries. Amb 27 plantes que sumen 27.000 metres quadrats d’oficines, es va començar a comercialitzar el febrer del 2018 i, un any després, només queden dues plantes lliures, i això que els preus no són barats: van entre els 21 i els 27,50 euros el metre quadrat al mes.

Rècord d’inversió

Però el mercat del lloguer no és l’únic que va presentar un bon comportament el 2018 a Barcelona. La inversió en oficines també va a velocitat de creuer. Els inversors, veient la demanda de lloguer que hi ha, s’han abocat a invertir a Barcelona. Això sí, el primer semestre del 2018 va ser de sequera. La incertesa política va aturar les operacions, però el segon semestre de l’any, amb 685 milions d’euros d’inversió -més de 400 milions a la zona del 22@-, es va convertir en el millor semestre dels últims deu anys.

Anna Gener reconeix que la primera part de l’any va ser dura, però assegura que hi va haver una operació, la compra de la seu de Planeta per Blackstone, que va actuar com a “desllorigador” i va retornar la confiança als inversors internacionals. “La situació està normalitzada i tornem al problema tradicional, la falta de producte”, explica.

A més, segons explica Hipólito Sánchez, director del departament d’inversions de Savills Aguirre Newman a Barcelona, els fons d’inversió prenen el relleu a les socimis com a motor de la inversió.

Sánchez ho té molt clar: creu que el 2019 continuarà la inversió a Barcelona. “Aposto que arribarem als 1.000 milions d’euros per primer cop”, asegura.