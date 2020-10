L'Estat vol multiplicar per quatre les ajudes al cotxe elèctric

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat aquest divendres a Barcelona que espera que el pròxim pla d'ajudes al cotxe elèctric, el Moves III, arribi a una dotació de 450 milions d'euros, tal com demana la patronal de fabricants Anfac, cosa que significaria multiplicar per més de quatre la dotació d'aquest any, que ha sigut de només 100 milions d'euros.

Maroto ha destacat el creixement de la venda de cotxes elèctrics a Espanya, del 60% aquest any malgrat la pandèmia, i ha recordat que les ajudes al vehicle elèctric del pla Moves II d'aquest any ja s'han esgotat a llocs com Madrid i Catalunya, tal com va avançar l'ARA.

Reyes Maroto ha explicat que en matèria de cotxe elèctric el pla de recuperació de l’economia impulsat pel govern espanyol proposa, entre altres punts, augmentar la xifra d'aquests vehicles dels 78.400 actuals als 250.000 el 2023. Pel que fa als punts de recàrrega, també se'n preveu un augment, dels 7.800 als 100.000 en el mateix període al conjunt d’Espanya. "Són objectius molt ambiciosos", ha reconegut Maroto.

La ministra ha participat a la Casa Seat de Barcelona en la presentació del baròmetre Auto Mobility Trends elaborat per Coche Global i YGroup, en què també han estat representades la patronal de constructors Anfac, la de concessionaris Faconauto, i la de components Sernauto, a més de representants dels sindicats CCOO i UGT. Prèviament, la ministra s'ha trobat amb el nou president de Seat, Wayne Griffiths.

Patronals i sindicats, malgrat les seves diferències, han mostrat una bona sintonia mútua i amb el govern espanyol sobre la situació de la indústria de l'automoció i la seva necessitat de transformació. La ministra ha defensat les ajudes a la indústria de l'automoció perquè "som líders", ja que Espanya és el segon productor d'Europa i el novè mundial. Però ha advertit que s'ha d'aprofitar la crisi provocada per la pandèmia per avançar en la transformació del sector. Per això, ha defensat la mobilització anunciada pel govern espanyol de 3.750 milions d'euros per a l'impuls de la cadena de valor del sector, "i no pararem", ha dit, alhora que ha anunciat que espera convocar en un termini breu la mesa de l'automoció.

Tot i la forta aposta pel cotxe elèctric, la ministra ha defensat el pla Renove per a cotxes amb motor de combustió interna (gasolina i dièsel), i en aquest sentit ha anunciat que ja hi ha 135.000 sol·licituds d'ajudes i que el dia 20 es posarà en marxa l'aplicació per tramitar-les.

Malgrat la sintonia entre els participants a la trobada, hi ha hagut algunes diferències sobre com afrontar el futur i, especialment, què s'ha de fer per captar fons de les ajudes europees. Així, mentre Joaquín Ferreira, de la UGT, apostava per captar ajuts per a la construcció d'una fàbrica de bateries que pugui donar servei a tots els fabricants espanyols perquè "sent el segon fabricant d'Europa no pot ser que les plantes de bateries estiguin per sobre dels Pirineus", el director general de la patronal Anfac, José López Tafall, és partidari que els fons es dediquin a projectes que facin més competitiva la indústria "com les connexions ferroviàries pendents" o l'"extensió de la infraestructura de recàrrega" per al cotxe elèctric.

La ministra, en una entrevista prèvia a Catalunya Ràdio, ja ha apostat per una fàbrica de bateries per captar fons europeus. "La inclourem al pla de recuperació, Espanya pot ser líder per portar una fàbrica de bateries", ha insistit.

Impacte del covid

El baròmetre Auto Mobility Trends dona una idea de l'impacte de la pandèmia en la indústria de l'automoció. Segons aquest baròmetre, realitzat amb enquestes a 200 empreses del sector, un 70% de les companyies preveuen aquest any una caiguda de la facturació superior al 30%. A més, només un 40,7% de les empreses preveuen mantenir la seva plantilla d’empleats aquest any.

No obstant això, un 12,8% de les companyies preveuen que l’any que ve augmenti tant la facturació com les inversions. La gran esperança del sector és el vehicle elèctric, pel qual estan apostant un 80% de les empreses. En nova mobilitat, el baròmetre també destaca que s'està invertint en cotxe compartit, vehicles connectats i micromobilitat.