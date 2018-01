El municipi d’Avià subvenciona els canvis de companyia elèctrica

Avià s’ha proposat ser un dels municipis més sostenibles de Catalunya. “Volem potenciar les energies 100% renovables i aquesta mentalitat guia totes les nostres accions de govern municipal”, explica l’alcaldessa d’aquest poble del Berguedà, Patrocini Canal. Amb aquest objectiu l’agrupació d’electors Som Avià -que governa des de les últimes eleccions en coalició amb Esquerra Republicana- subvenciona amb 100 euros les famílies o empreses d’aquest municipi que deixin les companyies energètiques tradicionals i contractin els serveis amb una empresa ecològica.

“Aquest és l’únic requisit per accedir a l’ajuda”, assegura a l’ARA Canal. Els veïns tenen dues opcions: fer el canvi i després demanar els diners aportant els documents que certifiquen el nou contracte, o bé demanant assessorament previ al consistori per fer les gestions.

“Nosaltres els oferim un llistat d’empreses que compleixen aquestes condicions i ells trien la que prefereixen; és una empenta, un incentiu per fer-ho”, explica l’alcaldessa, que matisa: “Endesa i Gas Natural també tenen una part de renovables, però no et poden garantir que la llum que arriba a casa teva prové, precisament, d’una font ecològica i n’hi ha moltes altres que sí, com Som Energia, Holaluz, Audax o Watium”.

La subvenció, que segons l’Ajuntament busca aconseguir “un poble eficient energèticament”, es va posar en marxa al novembre i acaba aquesta setmana, a finals de gener. Fins ara s’hi han acollit una cinquantena de veïns dels 2.200 habitants del municipi.

Aquesta, però, no és l’única iniciativa que ha posat en marxa el consistori. També ha desenvolupat tot un pla d’actuacions en matèria d’estalvi energètic. “La subvenció pel canvi de companyia és només una part de tot el que fem”, assegura Canal.

50.000 euros en ajudes

En conjunt, l’Ajuntament d’Avià ha destinat 50.000 euros a aquest tipus d’ajudes durant tres mesos. Els diners no surten del pressupost municipal sinó de l’estalvi que el mateix consistori ha aconseguit aplicant, precisament, mesures d’eficiència energètica durant els dos primers anys de legislatura. “Crèiem que si volíem demanar aquesta implicació als veïns nosaltres érem els primers que havíem de donar exemple”, assegura l’alcaldessa, que puntualitza que la mesura que els ha generat més estalvi ha sigut el canvi de l’enllumenat públic tradicional per llums de led. A més, durant aquest temps, també han aïllat sostres, han posat plaques solars i tèrmiques i han renovat calderes.

“Aquests diners que hem estalviat són els que ara hem posat a disposició dels habitants del poble perquè puguin fer el mateix amb la seva factura de l’aigua i la llum”, explica Canal. Les partides, però, són molt diferents: “Per a l’estalvi d’aigua només hi destinem 5.000 euros perquè no hi podem fer gaire cosa més, només canviar poms de dutxa, adaptar aixetes o instal·lar cisternes de doble descàrrega”, assenyala l’alcaldessa.

El gruix, 45.000 euros, s’han destinat a plans d’estalvi energètic que han consistit, majoritàriament, en petites obres domèstiques. D’aquesta manera l’Ajuntament també ha bonificat amb 1.000 euros els veïns que volguessin aïllar parets internes o façanes principals.

El consistori valora positivament els resultats de les mesures i ja ha decidit allargar la iniciativa la resta de la legislatura. “Estem decidits a fer que l’estalvi energètic repercuteixi directament en les empreses i les famílies del poble”, assegura Canal. Per aconseguir-ho l’equip de govern també ha impulsat una modificació del pla d’ordenació urbanística municipal que permeti als veïns del casc antic instal·lar plaques solars als terrats o les teulades. “Tenim un pla massa restrictiu que fins ara no ho permetia, i creiem que tots els veïns han de tenir les mateixes oportunitats”, conclou Canal.