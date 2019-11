El ‘pelotazo’ que amaga el vi

Les millors inversions, com el vins, són les que es fan a llarg termini. Així, no és cap gran sorpresa que al voltant d’un terç de les persones més riques del Regne Unit hagin invertit en vi, segons una enquesta de Barclays Wealth i Investment Management feta pública la setmana passada a Londres.

Aquest negoci s’ha convertit en un projecte apassionant per a tots aquells que tenen prou diners per invertir en efectiu en un mercat que mou 5.400 milions d’euros anuals. Com no podia ser d’altra manera, el mercat del vi compta fins i tot amb un índex propi de valors, el Liv-ex Fine Wine 1000, que rastreja diàriament els preus dels vins més buscats, dividits a partir de sis regions vitivinícoles diferents: Bordeaux 500, Bordeaux Legend 50, Borgonya 150, Champagne 50, Rhone 100, Itàlia 100 i la resta del món 50.

Perquè tothom ho entengui amb alguns exemples. Dins del Bordeaux 500 apareix el Mouton-Rothschild o el Petrus; del Borgonya, el Romanée Conti; del Champagne, el Bollinger La Grande Année 2002, entre d’altres. Dins de la classificació de la resta del món es troba el clàssic Vega Sicilia Único, de les anyades compreses entre el 1999 i el 2009.

“Fent un seguiment dels preus dels 150 millors vins del món des del 2007 hem trobat que augmentaven un 11% a l’any, i superaven les inversions més convencionals. L’augment de la demanda global, especialment a l’Àsia, unida a la disminució de l’oferta, només pot conduir a una apreciació dels preus a llarg termini”, assegura el londinenc Miles Davis, propietari de vins i inversor professional a través d’un parell de fons especialitzat, Wine Owners, que va fundar el 2004, i Wine Asset Management, creat un any després.

L’avantatge de la inversió en vi al Regne Unit és que el Tresor considera que no es tracta d’un valor sense caducitat, sinó que té una vida de no més de mig segle, per la qual cosa es beneficia de la reducció d’impostos dels bens patrimonials.

Analitzant les dades del 2003 al 2018, Cult Wines -una altra firma d’inversió en vins- considera que l’inversor mitjà ha gaudit en aquest període del triple dels beneficis anuals que el que hauria aconseguir a través de valors tradicionals del FTSE 100, sense tenir en compte els dividends reinvertits, i amb la meitat de la volatilitat dels preus.

9.000 euros per començar

Cult Wines considera que cal disposar de, com a mínim, 9.000 euros per iniciar una inversió. Una quantitat prou modesta, de fet, amb què es pot comprar senzillament una ampolla o, a tot estirar, una caixa.

Què s’ha comprar, però? Per començar, potser els cinc vins amb millors resultats durant els últims cinc anys, vins que han augmentat el rendiment de la inversió tres vegades més ràpidament que els beneficis mitjans del FTSE 100.

L’estrella ha sigut la verema del 2007 del celler Château Pichon Baron, de Bordeus, un vi que ha obtingut el 64% dels rendiments, en comparació amb el 12% dels beneficis mitjans dels valors del FTSE 100 en el mateix període. El preu no és cap barbaritat. Aproximadament, 1.150 euros la caixa de dotze ampolles.

El segon pel que fa als beneficis va ser el Dom Perignon del 2000, de Moet & Chandon, amb un retorn del 55%, seguit del Comte Vogue Musigny Vv 2005, de Borgonya, el Sassicaia italià del 2005, i, també del mateix any, l’Opus One, un vi de Califòrnia. Tots tres han augmentat el valor en poc més del 35%.

Tot i l’evidència d’aquestes dades, alguns especialistes suggereixen que comprar vi per invertir no és bona idea. En tot cas, recomanen comprar-ne per beure’n. És d’aquest parer el professor d’economia de la Universitat de Nova York Karl Storchmann, que sosté que “un inversor hauria de saber que la majoria dels vins no tenen l’anomenat grau d’inversió -termini financer que implica un risc relativament baix-, i que no es beneficiarà de la seva conservació durant més de 2 o 3 anys”. De fet, els inversors de vins més experimentats es concentren només en els millors anys del Bordeus i dels Borgonya i vins seleccionats de Califòrnia.

