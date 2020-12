Nissan vol mantenir el seu centre tècnic a la Zona Franca

A banda de les tres línies de projectes en què s’està treballant la taula per reindustrialitzar Nissan, la companyia nipona ja ha deixat clar que vol mantenir el centre tècnic a la Zona Franca. Dona feina a 300 treballadors que òbviament no han estat afectats per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO). De fet, l’empresa té contracte amb el consorci de la Zona Franca fins a l’any 2026, però la seva intenció és mantenir-se en aquest espai un cop arribi aquesta data. “La nostra prioritat és que es quedi als terrenys de la Zona Franca”, deixen clar portaveus de la companyia.

Fonts del sector expliquen que l’automobilística preveu transformar el centre. Actualment l’espai de Recerca i Desenvolupament (R+D) està centrat en vehicles de gasolina i dièsel i ara es focalitzarà cap a la nova demanda del sector: vehicles elèctrics i autònoms. Per fer aquesta transformació l’empresa nipona no descarta demanar les ajudes que posin a disposició les administracions en aquest àmbit.

A banda de la transformació, asseguren les mateixes fonts, la companyia també té intenció de posar el centre a disposició de terceres empreses que es poguessin instal·lar a la Zona Franca, per exemple, la que rellevi la seva pròpia producció. Nissan ha declinat fer cap tipus de declaració sobre les propostes per substituir-la. Els seus portaveus, però, han deixat clar que “la gestió de totes les ofertes es farà en el marc de la taula de reindustrialització”.

Què passaria si l’empresa que rellevi Nissan vol tot el terreny que ocupa la nipona, fins i tot el del centre tècnic? Fonts pròximes a les negociacions asseguren que es negociarà amb l’automobilística perquè busqui una altra ubicació a Barcelona, que difícilment trobarà amb les actuals condicions econòmiques. En total el terreny que ocupa és de 517.687 metres quadrats, sense comptar el del centre d’R+D, que són 40.000 metres quadrats més.

Una constructora a Montcada

Pel que fa a la planta de Montcada i Reixac, es manté sobre la taula la proposta avançada per l’ARA al setembre per instal·lar-hi una constructora on part de l’accionariat és català i que fa habitatges en mòduls prefabricats per a països del Tercer Món, sobretot de l’Àfrica. La intenció és poder construir a la planta aquests mòduls i la seva proposta seria donar feina a 400 persones, més del doble de les que actualment treballen a Montcada i Reixac, que són 160 empleats.

El projecte d’aquesta constructora, com la resta de candidates de les altres dues plantes, també es començarà a concretar amb la consultora Why Group les setmanes vinents per veure si finalment es materialitza.