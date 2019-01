L'expresident de Nissan Carlos Ghosn nega les acusacions de frau: "Soc innocent"

L'expresident de Nissan Carlos Ghosn ha rebutjat aquest dimarts les acusacions de les autoritats japoneses en una compareixença davant del jutge, la seva primera aparició pública des que el van detenir el 19 de novembre passat. Ghosn, de 64 anys, està acusat de cobrar presumptes sobresous milionaris i carregar les pèrdues de les seves inversions personals en el fabricant de cotxes.

El directiu s'ha presentat a la sala dels tribunals de Tòquio esposat, amb vestit fosc, camisa blanca sense corbata, sabates de plàstic i més prim de l'habitual. Ghosn ha parlat davant dels tres advocats del tribunal, el jutge Yuichi Tada i un grup de periodistes autoritzats.

El brasiler està a l'espera de judici, però l'audiència d'avui estava programada únicament per informar-lo dels càrrecs de què se l'acusa. Ghosn hauria ocultat ingressos pactats amb Nissan a partir del 2011, però el directiu ha negat tots els càrrecs davant del jutge. "Soc innocent de les acusacions en contra meu [...] He sigut acusat injustament", ha assegurat.

"Només tinc amor i agraïment des del fons del meu cor a Nissan. He fet tot el meu esforç en favor de Nissan i he dut a terme la meva feina de manera justa, correcta i legal", ha insistit. Durant l'audiència, que han demanat els advocats de Ghosn, el jutge li ha llegit els càrrecs i li ha dit que està detingut per evitar que fugi del país i pugui ocultar proves.