Els treballadors planten Nissan en la primera reunió per negociar l'ERO

Els treballadors de Nissan han tornat a deixar clar la seva oposició al tancament de les tres plantes que té la multinacional japonesa a Catalunya. Aquest dilluns, els representants sindicals no s'han presentat a la segona reunió que estava prevista, la primera en què es començaven a negociar els detalls del tancament. En un comunicat, Nissan, que ja va presentar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que acomiadava 2.525 empleats dimarts passat, ha lamentat la postura dels empleats.

La primera trobada, la del 30 de juny passat, ja va ser polèmica, perquè els treballadors es van negar a signar l'acta argumentant que disposaven de poca informació. En concret, esgrimien que el comitè europeu de la multinacional encara no havia resolt la seva petició d'informació sobre la validesa de l'ERO. Aquest dilluns han anat un pas més enllà i, directament, no s'han presentat a la reunió prevista. També en un comunicat, els treballadors han afirmat que el període de consultes "no està dins de la legalitat i demostra la mala fe" de la companyia. Acusen la multinacional d'imposar un calendari de reunions que fins i tot es trepitjava amb una trobada interna del comitè d'empresa europeu: "És per això que, des dels comitès d'empresa, no reconeixem aquest calendari i exigim a la direcció la retirada d'aquest ERO", diu el comunicat.

En canvi, Nissan vol anar per feina. Si ja van registrar l'ERO hores després de la primera reunió, aquest dilluns han enviat el directiu responsable de la negociació, Frank Torres, a assistir personalment a la reunió convocada, per bé que hagi estat frustrada per incompareixença dels sindicats. Torres ha afirmat en el comunicat emès posteriorment que l'empresa considera iniciat el període formal de consultes. En aquest sentit, Nissan troba "necessari" que comenci el diàleg, perquè "és la millor manera d'avançar".

La pròxima reunió està prevista per a divendres 10. El calendari de trobades s'allargarà fins al 30 de juliol, els 30 dies que marca la llei per negociar l'ERO, que es farà efectiu al desembre. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, insistia la setmana passada que cal "buscar alternatives" que no passin per l'acomiadament de més de 2.500 treballadors.