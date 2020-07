300 treballadors de subcontractes denuncien Nissan i reclamen solucions davant l'anunci de tancament

Gairebé 300 treballadors d'empreses subcontractades per Nissan, la majoria d'Acciona, han iniciat els tràmits per presentar una demanda col·lectiva contra la multinacional japonesa. Creuen que s'ha comès un delicte de cessió il·legal, és a dir, que Nissan, per abaratir costos, subcontractava serveis que, en realitat, eren essencials per a la producció i els hagués hagut d'assumir personal de l'empresa. El moviment arriba davant la por que tenen els prop de 1.500 subcontractats de quedar-se al carrer, com a efecte col·lateral del tancament de les tres plantes de Nissan a Catalunya. De fet no neguen que és un gest per guanyar visibilitat, i denuncien que "ningú" els té en compte.

Els denunciants argumenten que "moralment" són treballadors de Nissan, en paraules de Juanma Seco, president del comitè d'empresa d'Acciona. Josep Pérez, l'advocat del Col·lectiu Ronda que els assessora, afirma que "estan inserits" en la pròpia estructura productiva de la cadena. Per exemple: els treballadors d'Acciona s'encarreguen de la logística dins de la planta. Descarreguen el material dels camions que arriben, l'organitzen i el fan arribar a la línia de producció, on sí és un treballador de Nissan qui acobla els cotxes. Seco ha explicat que qui li va ensenyar el funcionament, quan va entrar a treballar, va ser un treballador de Nissan, perquè abans aquest servei no se subcontractava. La demostració, diu, que legalment haurien de ser treballadors de l'empresa matriu.

A banda, un altre dels motius per a la demanda col·lectiva és la discriminació salarial. Els treballadors d'Acciona cobren menys que els de Nissan per una feina, asseguren, similar: entre 15.000 i 20.000 euros anuals de diferència. Això els porta a denunciar una doble escala salarial encoberta i situacions properes al "racisme laboral", segons ha lamentat Seco, que fins i tot ha narrat episodis "violents" a l'hora de fer servir les màquines de cafè o els lavabos.

Tot i que els impulsors de la demanda reconeixen que, en cas d'arribar a judici, trigaria anys a resoldre's, tenen confiança que un jutge acabi dictaminant que han hagut de ser treballadors de Nissan durant anys. En aquest cas, potser arribarien tard a l'hora de conservar els llocs de treball, però sí podrien aconseguir "millors condicions de sortida" retroactivament.