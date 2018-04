El nombre de banquers milionaris creix a Espanya mentre que baixa a Europa

El nombre de directius de banca a Espanya amb un sou per sobre del milió d'euros creix, mentre que al conjunt de la Unió Europea (UE) disminueix, segons reflecteix un informe elaborat per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès). Les dades, referides a l'any 2016, indiquen que a Espanya hi havia 152 directius bancaris amb una retribució per sobre del milió d'euros anuals, una xifra que va créixer un 20,6% respecte a l'any anterior.

Mentre que a Espanya el grup dels banquers més ben pagats augmentava, en el conjunt dels estats de la Unió Europea anava a la baixa, amb un descens del 10,6% entre l'any 2015 i 2016. Però en aquest descens comunitari va influir l'oscil·lació del canvi entre l'euro i la lliura esterlina, ja que la pèrdua de valor de la moneda britànica va fer caure de la llista dels més ben pagats alguns banquers britànics.

El descens del 2016 en el conjunt de la UE, no obstant, és un canvi de tendència respecte al que va passar els anys anteriors. Segons les dades de la EBA, entre el 2010 i el 2016 el nombre de directius de banca que guanyen més d'un milió a l'any va augmentar en 1.170, fins a arribar a un total de 4.595 persones, cosa que, segons l'EBA, demostra una recuperació dels salaris respecte de fa deu anys, quan amb la crisi diverses entitats van haver de ser rescatades.

Dins d'aquest creixement a la UE, l'augment de banquers milionaris a Espanya el 2016, del 20,6%, és el més important de la UE, seguit del que hi va haver a França, del 15,1%.

El pes de la City

La City de Londres té un pes importants en el rànquing de països amb més directius de banca pagats amb sous milionaris, i per això el Regne Unit encapçala la llista, amb 3.529 banquers amb sous per sobre del milió d'euros, quasi un 77% del total de la Unió Europea. És a dir, tres de cada quatre banquers amb una remuneració milionària són a les illes britàniques. Però malgrat el clar domini anglès, el nombre de banquers amb sous milionaris al Regne Unit va disminuir un 14,6% el 2016.

En el rànquing, per darrere del Regne Unit se situen Alemanya, amb 253 milionaris; França, amb 205; Itàlia, amb 172, i Espanya ocupa el cinquè lloc, amb 152.

Malgrat que en el conjunt de la UE el nombre d'aquests directius tan ben pagats va baixar el 2016, segons l'EBA, en la majoria dels estats va augmentar, excepte a Alemanya, Finlàndia, Hongria, Itàlia, Liechtenstein i Portugal.

33 milions, el més elevat

La majoria d'aquestes nòmines bancàries europees més elevades eren d'entre 1 i 2 milions d'euros el 2016, però l'EBA va trobar que més de 500 directius de banca europeus cobraven més de 2 milions. En canvi, una dotzena rebien almenys 13 milions d'euros cada un. Un executiu en gestió d'actius va marcar el rècord, amb una bonificació de 30 milions d'euros i amb un sou total de més de 33 milions d'euros. Unes nòmines que, segons l'EBA, de vegades són molt elevades a costa dels baixos dividends per als accionistes.

Les noves regles per frenar les bonificacions, introduïdes després de la crisi financera, suposen que aquests pagaments variables representen una part menor de la remuneració que en el passat, però els ingressos generals són cada vegada més alts.

La relació mitjana entre la remuneració variable i la fixa per a aquests alts directius va disminuir del 124% el 2014 al 118% el 2015 i el 104% el 2016. En l'àrea de gestió d'actius, on es concentren les remuneracions més altes, va passar del 341% el 2014 al 468% el 2015 i el 358% el 2016.