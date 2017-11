El nombre de creueristes a Tarragona es dispara en tres anys

Tarragona ha passat en només tres anys d’acollir una mica menys de 1.900 creueristes als 51.390 amb què es tancarà aquest any. La progressió exponencial continuarà el 2018, quan s’aspira superar els 80.000. L’impacte econòmic del sector el 2017 se situa en els 3,9 milions d’euros, concentrat sobretot a la ciutat de Tarragona però que reparteix els seus efectes a les comarques de l’entorn, amb atractius com les platges de la Costa Daurada, Port Aventura, l’enoturisme i el monestir de Poblet.

Amb aquestes xifres, Tarragona supera Palamós -que aquest any ha tingut 42.000 creueristes- i passa a ser la segona destinació de Catalunya, darrere de Barcelona. Les raons del meteòric ascens cal buscar-les fa tres anys, quan el port i alguns agents del territori com els ajuntaments de Tarragona i Reus, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, la Cambra de Comerç i Port Aventura van crear Tarragona Cruise Port Costa Daurada, una nova marca per posicionar la destinació.

L’estratègia va donar fruits immediats i el creixement és indiscutible: 1.900 creueristes el 2014, 11.600 el 2015, 13.400 el 2016 i els 51.000 del 2017.

Una bona part del salt d’aquest any es deu a l’entrada en funcionament d’una línia regular de Costa Cruceros, amb sortida i arribada a la ciutat. Entre el juny i el setembre, la companyia italiana, líder del sector, ha portat a la ciutat 14.000 creueristes. Unes xifres que augmentaran el 2018, perquè Costa ja ha anunciat que substituirà el vaixell actual, de 1.800 places, per un de 2.400.

El president del port, Josep Andreu, valora positivament l’impacte de Costa Cruceros i nega dependència. “Al contrari, ens obre la porta perquè vinguin més companyies”, diu Andreu, que té l’objectiu que alguna altra empresa obri línia des de Tarragona.