Les empreses nord-americanes es distancien de l’Associació Nacional del Rifle

Malgrat la polèmica que l’Associació Nacional del Rifle (NRA), el lobi d’armes nord-americà, acostuma a generar, els nord-americans de totes les tendències polítiques han tendit a considerar-la una institució inexpugnable. Per tant, les empreses sempre han tingut la NRA i els seus cinc milions de membres com a clients de valor. Però després de l’última massacre escolar, a l’institut Marjory Stoneman Douglas de Florida, el 14 de febrer passat, això ha començat a canviar. I no només en el debat polític, sinó que també hi ha reaccionat el món corporatiu.

El boicot de grans empreses va començar una setmana després del tiroteig. El 22 de febrer el First National Bank d’Omaha va informar que arran de “les opinions dels clients” deixaria d’expedir targetes de crèdit amb la marca NRA. Una campanya promoguda per clients disgustats i activistes exaltats, i encapçalats pels mateixos estudiants del Marjory Stoneman Douglas, amb el lema #BoycottNRA a Twitter, ha afegit pressió a les empreses. I en qüestió de ben pocs dies, diverses companyies han posat fi a programes de descomptes per als membres de la NRA, entre les quals les dues aerolínies Delta i United; l’asseguradora MetLife; la informàtica Symantec; i Avis Budget Group, Hertz i Enterprise Holdings, les tres empreses de lloguer de cotxes més grans del país.

La NRA Carry Guard és una pòlissa d’assegurances que cobreix els costos legals dels membres de l’associació en cas de veure’s implicats en un tiroteig, i és coneguda entre els crítics com “l’assegurança assassina”. Doncs Chubb, l’asseguradora que la subscriu, i Lockton, la que la gestiona, han decidit abandonar-la. En el cas de Chubb, la decisió s’havia pres feia mesos però l’han fet pública ara. El 28 de febrer Dick’s Sporting Goods, uns grans establiments esportius, van anunciar que deixarien de vendre fusells d’assalt i elevarien l’edat mínima per comprar qualsevol arma dels 18 als 21 anys, i declaraven: “Amb bons pensaments i pregàries no n’hi ha prou”. El mateix dia, Walmart, un altre gran establiment, també va anunciar que prohibiria la compra d’armes de foc als menors de 21 anys.

Ja s’està gestant una reacció contra totes aquestes empreses. Conservadors i defensors del dret a portar armes es conjuraven per fer-los boicot. També les empreses que van decidir no fer res estan sota pressió. Primer Amazon i després Apple han rebut crides al boicot perquè continuen oferint NRA TV, un grup de canals que només es poden veure en línia. Són canals farcits de continguts a favor de les armes promoguts per aquest lobi (amb programes com Amor al primer tret ).

Activistes i opinadors d’esquerres han exigit que el sector privat s’hi impliqui més. Diputats demòcrates del Parlament de Nova Jersey pensen tramitar una llei que prohibeixi que els fons de pensions de l’estat puguin invertir en la fabricació d’armes. BlackRock i State Street, el primer i el tercer gestors d’actius més importants del món respectivament, han anunciat que parlaran amb els fabricants d’armes que formen part de les seves carteres. La idea més radical proposada fins ara, al New York Times, és que els bancs i els sistemes de pagament puguin bloquejar transaccions de compra d’armes d’assalt, fins i tot si el govern federal no hi aplica noves restriccions, per bé que el sector ha rebut la idea amb fredor. Un banquer va reconèixer que la proposta era un “tobogan molt relliscós” que forçaria els bancs a convertir-se en àrbitres de la correcció moral.

La NRA es defensa

L’organització acusa les empreses que els retiren els descomptes de fer gala “d’una vergonyosa covardia política i cívica”, mentre insisteix que, amb el temps, seran substituïdes per unes altres empreses que descobriran el valor dels seus membres. Però amb una nòmina de cinc milions de socis, la seva influència es basa a parlar per un grup més ampli de simpatitzants. Si finalment aquest públic més ampli es convenç del posicionament ferm d’empreses ben conegudes, la NRA podria quedar molt reduïda.

Pel que fa a la capacitat de resistència de les empreses, algun cínic podria argumentar que les seves decisions venen motivades per qüestions de relacions públiques. Quan el tema es calmi, probablement no es pronunciaran gaire més sobre el control d’armes. Però ser considerats oportunistes en un entorn políticament complex podria afectar les empreses, avisa Nien-he Hsieh de la Harvard Business School. És millor per a elles mantenir-se coherents, afirma. Els seus treballadors les estaran observant de prop.

La pressió de la mà d’obra ha comptat amb un bon nombre de posicionaments d’algunes empreses. La postura d’empreses de Silicon Valley contra la prohibició l’any passat del president Donald Trump d’acceptar viatgers de diversos països musulmans, o la franquesa de Kenneth Frazier, el conseller delegat de Merck, el gegant farmacèutic, després que Trump es negués a condemnar els supremacistes blancs de Charlottesville, en són només uns exemples.

Una vegada més, s’espera que siguin les empreses i els seus directius els qui omplin el buit generat per aquesta disfunció política.