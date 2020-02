El nou Desigual no remunta: les vendes cauen un 8%

Era la seva primera compareixença davant dels mitjans de comunicació tot i que fa més de tres dècades que Thomas Meyer va fundar de Desigual. “No he volgut ser una persona pública però ara he sortit perquè Desigual té coses a explicar”, assegura.

El primer que reconeix el fundador de la companyia és que porten uns “anys complicats” i que el 2019 tampoc ha sigut una excepció. A l’espera dels resultats definitius, Meyer va avançar que la facturació serà d’uns 600 milions d’euros, un 8% menys que el 2018, que es va tancar amb 654 milions d’euros i lluny, molt lluny, dels 960 milions d’euros que va assolir el 2014, quan l’empresa estava en el seu punt més àlgid. “Vam créixer sense parar des del 1990 fins al 2014, inclosos els pitjors anys de la crisi econòmica”, va recordar.

A la caiguda de les vendes se li ha de sumar el tancament d’una quarantena de botigues i l’obertura d’una desena de noves. Pel que fa al seu canal online, una de les seves grans assignatures pendents si es compara amb els seus competidors (Mango supera el 20%), actualment només representa el 14% de les vendes, un punt percentual més que l’any passat.

Tot i les xifres, Meyer va insistir que Desigual “està on vol estar” i es va mostrar satisfet amb els resultats de la nova imatge que va estrenar la companyia al juny, que va suposar un canvi de logotip i que preveu la renovació de les 500 botigues en un termini màxim de tres anys. Per aquest 2020 l’empresa destinarà 30 milions d’euros a reformar entre 90 i 100 establiments. De cara a l’any que ve està previst invertir-hi 30 milions més.

Pèrdua de connexió amb el mercat

L’empresa catalana mai ha entrat en pèrdues, però ha passat de guanyar 130 milions l’any 2014 a només 3,3 el 2018. De fet entre el 2017 i el 2018 el benefici net es va desplomar fins a un 93%. El fundador de Desigual -que no vol revelar els beneficis del 2019- fa autocrítica per aquesta caiguda en picat. “Hem perdut connexió amb el mercat, no hem aportat suficient innovació”, reconeix.

Tot i així també deixa clar que l’empresa no té deute, té suficients recursos per als pròxims “tres o quatre anys” i no preveu repetir a curt termini l’experiència d’incorporar nous socis. Entre el 2014 i el 2018, el fons francès Eurazeo va tenir un 10% de la cadena, una participació que el mateix Meyer va recomprar.

Meyer també treu importància a l’aprimament del consell d’administració decidit durant l’any passat i que actualment només està format per tres persones. “Necessitem prendre decisions ràpides i estem suficientment capitalitzats”, sentencia.

Els efectes del coronavirus

La companyia no s’escapa dels efectes del coronavirus, ja que la meitat del seu subministrament ve de la Xina. Desigual, que té la seu a Barcelona, ha optat per enviar-lo en avió en lloc de vaixells i reforçar altres plantes, com la que té al Marroc. “Estem treballant amb els proveïdors per veure com ho abordem si la situació s’allarga”, apunta Meyer. La presència de Desigual a Àsia es concentra sobretot al Japó, que representa el seu cinquè mercat, i on la companyia preveu continuar creixent. També està tenint una bona resposta del mercat llatinoamericà.

Preguntat per si ha pensat ja en el seu relleu al capdavant de Desigual, Meyer deixa clar que encara estarà uns quants anys a la presidència de la companyia: “No, no està en els meus plans marxar”, conclou.