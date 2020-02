La nova T-Usual fa quasi impossible amortitzar una moto

Els canvis en el sistema tarifari del transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona han acabat amb els bitllets fins ara tradicionals i han portat targetes noves: la T-Casual (equivalent a la T-10, amb deu viatges, tot i que ara és unipersonal) i la T-Usual (viatges il·limitats durant 30 dies).

A més, la introducció d’aquests dos nous tipus de tiquets ha anat acompanyada de modificacions en els preus. ¿Com afecta aquest canvi tarifari si comparem el transport públic i la moto?

Fa aproximadament un any, l’ARA va fer una estimació sobre quan convenia comprar una moto per desplaçar-se per l’àrea metropolitana de Barcelona en lloc d’utilitzar el transport públic. Sense tenir en compte variables com el temps de desplaçament, que acostuma a ser inferior en moto, la conclusió el 2019 era que, amb dos desplaçaments de cinc quilòmetres els cinc dies feiners de la setmana, es necessitaven aproximadament vuit anys per amortitzar una moto petita. En el cas de fer quatre desplaçaments diaris, la xifra es reduïa fins a poc més de tres anys. Per a motos mitjanes l’amortització era de 14 anys i 6,8 anys per a dos i quatre trajectes diaris, respectivament, mentre que per a les més grosses el temps era de 20 anys i mig i gairebé quinze anys.

Però l’entrada en vigor del nou sistema ha fet variar substancialment aquestes conclusions. De fet, en molts casos la T-Usual ha fet que, des d’un punt de vista purament del cost, ara ja sigui poc aconsellable adquirir una moto, sobretot de les més grosses.

Concretament, si es fa servir la T-Usual per fer dos trajectes diaris de cinc quilòmetres, calen gairebé 12 anys per amortitzar una moto petita i més de 34 anys per a una moto mitjana. Les motos grosses, directament, no es poden amortitzar (matemàticament es necessitarien més de 700 anys). En canvi, si es fa servir la T-Casual -molt més cara comparativament-, amb menys de set anys s’amortitza un moto petita, i amb uns 17 anys, les més grosses.

La T-Casual, molt competitiva

Si pugessin fins a quatre els desplaçaments diaris, els usuaris de la T-Casual trigarien entre 2 anys i mig i 12 anys a amortitzar una moto, segons el preu del vehicle, però en canvi els de la T-Usual necessitarien quasi 20 anys per amortitzar una moto petita. Una moto mitjana o grossa no els sortiria a compte.

Això es deu al fet que els dos nous bitllets han arribat acompanyats d’un canvi de tarifes: la T-Casual augmenta de preu respecte a la T-10, ja que passa dels 10,20 euros als 11,35 euros; però, per contra, la T-Usual costa 40 euros justos, molt per sota dels 54 euros que valia la T-Mes. Per tant, la T-Usual fa més difícil amortitzar una moto, que té un cost elevat, mentre que la T-Casual converteix aquest vehicle en una bona alternativa per als desplaçaments diaris.

Un altre element diferencial en aquests càlculs és el cost del carburant. Fa un any el preu d’un litre de gasolina sense plom era d’1,28 euros, aproximadament (depèn de la cadena de benzineres i del barri o municipi). Actualment és de prop d’1,40 euros. Aquest increment de 12 cèntims per litre va en detriment dels conductors de moto, que veuen com els costos quotidians del seu vehicle han pujat. De fet, són les motos grosses les que es veuen més afectades, ja que tenen un consum de gasolina per quilòmetre molt superior a ciclomotors o motocicletes petites, que gasten molt menys. Per exemple, una moto de 125 centímetres cúbics petita pot consumir menys de tres litres per cada 100 quilòmetres, mentre que una moto grossa pot superar fàcilment els set litres per la mateixa distància.

Una altra variable és el cost de mantenir i assegurar un vehicle, que també és superior com més cara i bona és la moto. A més, també hi ha l’impost de circulació, obligatori i de pagament anual. Amb totes aquestes variables, una moto petita costa 251 euros cada any si es fa un recorregut de cinc quilòmetres dues vegades al dia i 343 euros si la distància augmenta fins als deu quilòmetres. En comparació, la T-Usual són 440 euros anuals (amb tants viatges com es vulgui fer), i la T-Casual, 555 euros. Això sí, cal afegir-hi el cost de la moto en si, que ronda els 2.000 euros i és la part que es fa més difícil d’amortitzar. Quan la moto augmenta de mida, el cost de circular s’enfila fins als 669 euros per any i el preu de compra pot superar fàcilment els 5.000 euros.

La casuística importa

Malgrat aquests càlculs, la decisió de comprar o no una moto depèn d’altres variables, i té avantatges i inconvenients. El transport públic no arriba a tots els racons de l’àrea metropolitana i algunes persones han de fer desplaçaments amb combinacions de transport públic que els allarguen molt els temps de transport. En aquests casos, doncs, disposar de mitjans alternatius com ara una motocicleta pot ser un avantatge encara que a final de mes tingui un cost superior per a la butxaca.

Ara bé, en altres ocasions ni els serveis de TMB ni una moto han de ser un problema. La bicicleta i el patinet són, cada vegada més, alternatives molt ràpides i molt més netes que la moto.

Finalment, per a aquest article no s’han tingut en compte targetes especials, com la T-Jove, o descomptes per a pensionistes o per a famílies nombroses. Tampoc s’hi han inclòs desplaçaments addicionals entre setmana ni cap tipus de viatge els caps de setmana, ni en moto ni en transport públic.