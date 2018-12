Una nova escissió amenaça el cava català

S’ha activat el compte enrere perquè Corpinnat, el grup de productors de cava que defensa un salt qualitatiu, decideixi si continuarà formant part de la denominació d’origen Cava o, en canvi, prefereix desvincular-se’n i anar per lliure. Després d’uns mesos de refredament, les reunions entre el Consell Regulador del Cava i la marca no només s’han recuperat sinó que s’han intensificat des que Javier Pagès ha agafat la presidència de la DO.

Les dues parts s’han posat com a termini finals d’aquest mateix any per decidir si el sector viu la segona escissió en quatre anys, després que un grup de productors ja marxés de la DO per fundar la marca Clàssic Penedès.

Sobre la taula, les nou caves que integren Corpinnat han posat dues línies vermelles: mantenir la qualitat del seu producte i, sobretot, que s’identifiqui la seva zona geogràfica. En el primer punt serà relativament fàcil que arribin a un acord. De fet, des del Consell Regulador recorden que han impulsat el cava de paratge, una estratègia per identificar els escumosos de més qualitat.

Ara bé, en el segon punt les dues parts continuen allunyades, tot i que no tant com fa unes setmanes. Aquest acostament es deu al fet que, per primer cop, el Consell ha obert les portes a incorporar a les etiquetes el nom de subzones. Però des de l’organisme es deixa clar que no seran tan excloents com Corpinnat. Aquest grup de productors només permet produir vi escumós en 46 municipis, ja que creuen que això permet controlar millor la qualitat del producte. “S’estan estudiant casos d’altres denominacions d’origen per veure com ho han resolt”, avança el Consell.

Corpinnat celebra que s’obri aquesta porta, però també recorda que la seva marca està creada, legalitzada i registrada i delimita un territori concret. “El que demanem és que convisquem amb la marca i la localització. Ja hem fet passos i volem que es respectin”, insisteix. La marca tenia previst treure la seva pròpia etiqueta abans d’acabar l’any, però ho ha posposat fins al primer trimestre de l’any que ve, un cop ja s’hagi decidit si continua a la DO.

Les dues parts mantenen que hi ha marge de negociació i que la seva intenció és arribar a un acord per ajudar al prestigi del cava. Des del Consell Regulador, però, es recorda que en un procés de diàleg les dues parts han d’estar disposades a cedir. Les negociacions les estan portant el mateix Pagès, per part del Consell, i els dos copresidents de Corpinnat, Xavier Gramona i Ton Mata, entre d’altres.

Dues noves caves

La marca Corpinnat es va presentar a l’abril amb l’objectiu d’impulsar la reputació del cava i impulsada per sis productors: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló. Entre els requisits que exigeixen hi ha, a part de produir en una zona específica del Penedès, una criança mínima de divuit mesos, una producció ecològica, varietats autòctones collides a mà i un preu mínim garantit del raïm. En aquests vuit mesos de vida la marca ja ha incorporat tres cellers més, l’últim aquest dijous: Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candi, i està previst que en el que queda d’any o principis de gener s’hi sumi el desè.

En l’últim mes, però, el Consell Regulador també ha mogut fitxa per reconèixer els caves de més qualitat i ha anunciat que a partir de l’any que ve aquestes ampolles s’identificaran com a premium. Tot i així, el Consell Regulador encara no ha aclarit de quina manera el consumidor podrà visualitzar aquesta nova distinció.