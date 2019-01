Una nova fiscalitat per als carburants a tota Espanya

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles. Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. Actualment s’està tramitant l’avantprojecte de llei de modificació de la llei del canvi climàtic i és per això que no s’ha obert el procediment de liquidació de l’impost.

Però mentre a Catalunya es prepara aquest impost, a altres llocs d’Espanya s’han trobat amb una modificació, impulsada pel PP i mantinguda pel PSOE, que modifica l’impost als hidrocarburs per harmonitzar-lo a tota Espanya. Fins ara, les comunitats podien jugar amb el tram autonòmic de l’impost especial d’hidrocarburs. Catalunya ja tenia el tipus màxim, de 4,8 cèntims, però altres comunitats el tenien a zero, com Castella i Lleó, Cantàbria, La Rioja, Navarra, País Basc i les Canàries. Altres comunitats aplicaven trams més baixos, de 3,84 i 1,7 cèntims per litre. Ara el govern espanyol ho ha igualat per dalt (4,8 cèntims), amb la qual cosa la gasolina de 95 octans té una fiscalitat total de 47,27 cèntims per litre i el gasoil de 37,9 cèntims per litre. I a més, s’ha de sumar el 21% de l’IVA, amb la qual cosa un 56% del preu de venda de la gasolina són impostos, i un 52% en el cas del gasoil.

Però a més, el govern de Pedro Sánchez encara preveu un nou canvi, si aconsegueix aprovar el projecte de pressupostos. Vol igualar progressivament la fiscalitat de tots dos carburants. Això faria el gasoil menys competitiu que la gasolina. Un factor més que influeix en el fet que les vendes de cotxes dièsel s’estiguin desplomant els últims mesos a tota Espanya.