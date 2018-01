La nova incògnita del cava

260x366 Pere Bonet va ser nomenat president del Consell Regulador del Cava el 2013 i aquest semestre abandonarà el càrrec. / PERE VIRGILI Pere Bonet va ser nomenat president del Consell Regulador del Cava el 2013 i aquest semestre abandonarà el càrrec. / PERE VIRGILI

“És una incògnita total. O ningú hi està disposat o és que ho porten molt en secret”. Un veterà del negoci del cava reflexionava així aquesta setmana. Abans, altres representants del sector consultats deien coses similars. L’actual president del Consell Regulador del Cava, Pere Bonet, plegarà durant aquest primer semestre de l’any. S’han de convocar noves eleccions en les pròximes setmanes, però el nom del successor és un gran interrogant.

En el sector hi havia l’esperança que Jaume Gramona, que ha d’abandonar el càrrec que ara ocupa com a president de l’Institut del Cava (la patronal), liderés una candidatura a l’entitat, però ell mateix s’ha autodescartat, segons va avançar La Vanguardia. La possible arribada de Gramona per rellevar Bonet era interpretada com un senyal de continuïtat en el sector, malgrat que els dos perfils són ben diferents. Bonet és un dels membres de les famílies propietàries de Freixenet, el gegant del sector, que ultima la venda al grup alemany Henkell. Gramona és el propietari d’un petit elaborador però que està en el grup dels més prestigiosos. I això, el prestigi, és una de les obsessions de bona part del sector per aixecar la imatge de la DOCava, tocada per la política de preus baixos que han dut a terme molts productors.

Amb tot, molts elaboradors creuen que el mandat actual ha sigut profitós i aplaudeixen la feina de Bonet, que quan va agafar la presidència del Consell Regulador va assumir el repte d’intentar acabar amb la imatge del cava com un producte barat. Codorníu, el segon gran productor, va decidir abandonar la producció d’escumós per a marca blanca, segment que representa una tercera part de la producció.

Impuls als caves de qualitat

“Bonet va ser molt valent, perquè va decidir fer els canvis des de dalt i no des de baix”, explica un reconegut enòleg del Penedès. Recorda que sota l’actual mandat s’han potenciat els caves reserva i gran reserva i s’han desenvolupat els caves de gran paratge, permesos pel ministeri d’Agricultura l’estiu passat a través d’un decret, després de tres anys i mig de treballs per desenvolupar-lo. Hi ha una quinzena de marques en la categoria de gran paratge, que és de més qualitat i assumeix preus per ampolles al voltant dels 40 euros, lluny de les gammes més baixes, basades més en producció i en rendibilitat que en producte.

En el sector del cava recorden que els elaboradors van començar a lluitar per preu per obrir els mercats internacionals, i que aquesta tendència es va acabar reproduint a Espanya en la guerra per fer-se un forat als prestatges dels supermercats, lluites creades sovint a l’ombra de polèmiques polítiques i boicots. En aquest context, el cava s’ha deixat guanyar per alguns competidors internacionals. Els elaboradors catalans asseguren que el prosecco italià és de pitjor qualitat, però el cert és que ha guanyat la partida al cava:el 2016 les exportacions de prosecco van més que duplicar les de cava, tot i que el 2010 estaven per sota.

Les grans produccions, aliades dels preus ajustats, han permès l’expansió del cava a l’estranger. Ara canviar l’estratègia i apujar preus és difícil, perquè s’ha d’aconseguir mantenir els volums de producció per no malmetre tota la cadena de producció. Com a exemple: quan Freixenet va intentar apujar trenta cèntims el preu de les seves ampolles de Carta Nevada a Alemanya, fa uns cinc anys, les vendes van caure considerablement.

Un altre problema que haurà d’afrontar el Consell Regulador és el de les disputes internes, sobretot territorials. La DO Cava té una excepcionalitat respecte a altres denominacions d’origen. Alguns municipis on es produeix, com Almendralejo (Extremadura), estan a 950 quilòmetres de distància de Sant Sadurní d’Anoia, el bressol del cava, i estan en un moment molt diferent. Allà els productors estan convençuts que tenen recorregut per créixer i reclamen més superfície per conrear raïm. En canvi, des de Catalunya es defensa que l’increment de producció anirà en detriment del preu.

El ministeri d’Agricultura va aprovar al desembre un decret que ampliava en 172 hectàrees les noves zones de cultiu de la DO Cava. La xifra no va agradar als productors extremenys, que reclamaven més superfície per incrementar les seves 1.400 hectàrees actuals i buscaven el suport dels productors valencians. Aquesta és una discussió que aquests dies es cou als despatxos. Però la solució definitiva no arribarà a curt termini. Difícilment serà una qüestió per a Pere Bonet.

LES CLAUS

1. Per què és tan important el Consell Regulador del Cava?

És el principal lloc de trobada del sector del cava, on estan presents els productors i els elaboradors, a més de les administracions. També hi estan presents representants de les diferents comunitats autònomes reconegudes oficialment per elaborar l’escumós.

2. Hi ha la possibilitat que hi hagi diferents candidatures?

És possible. Ja va passar a les eleccions del 2013, quan Pere Bonet va competir amb Joan Amat, que va ser el president de Raventós i Blanc. Però l’objectiu d’aglutinar interessos i els bons resultats de l’últim mandat permeten pensar que l’idoni és una candidatura de consens amb la mateixa línia.

3. Quins seran els principals problemes en els pròxims anys?

Aconseguir l’objectiu de primar els caves de qualitat i minimitzar les diferències territorials existents en els sectors, que tenen objectius diferents per les diferents evolucions que tenen. S’ha de confirmar si tots els grups tenen voluntat d’abandonar les franges més baixes de preus.