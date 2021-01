Les noves restriccions al comerç torcen les rebaixes

Per més que els descomptes permanents les han anat desvirtuant, les rebaixes encara són un moment molt esperat als comerços per treure’s de sobre l’estoc que no han pogut vendre durant la resta de l’any. Avui, però, la campanya de promocions que arrenca tradicionalment el 7 de gener ho fa amb el hàndicap de les noves restriccions al comerç per contenir el repunt de contagis del covid-19. Els establiments que no siguin considerats essencials -com ara els d’alimentació o les farmàcies- ja no podran obrir el primer cap de setmana de rebaixes, que acostuma a ser el tret de sortida a les compres postnadalenques.

El sector, que ha patit una campanya de festes descafeïnada per les limitacions en l’activitat social, encarava les rebaixes com un salvavides per rescabalar els seus comptes després de mesos de caigudes en la facturació. “Era l’última oportunitat de fer vendes o treure l’estoc abans d’afrontar uns mesos que ja es preveien durs”, explicava el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, en declaracions a l’ACN. Les associacions de comerciants alerten que les noves restriccions de la Generalitat podrien “abocar” al tancament definitiu de fins a un 30% del teixit comercial català. “Queda resar”, lamentava el president de la secció de comerç de la patronal Pimec, Alex Goñi. Així doncs, els comerços se senten “criminalitzats” i exigeixen ajudes directes proporcionals a la magnitud de la crisi provocada pel covid-19.

A partir d’avui, el comerç no essencial haurà de tancar els caps de setmana, però el cop serà més dur per a les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials, que no podran obrir fins passats deu dies. Aquests últims ja van mantenir un estira-i-arronsa amb les autoritats catalanes al novembre, quan van estar gairebé dos mesos tancats per decisió del Procicat. A mitjans de desembre, just abans de la campanya de Nadal, van poder reobrir, però ara no podran aprofitar els primers caps de setmana de rebaixes.

“Caldrà veure si els clients esperen a la tercera setmana de rebaixes per fer la despesa o si seran més compres perdudes”, afegeix Vendrell. Els comerciants defensen que els consumidors acostumen a concentrar les compres de rebaixes durant les dues primeres setmanes, mentre que a partir d’aleshores la despesa és més “residual”. A més, no confien que les noves mesures duraran només deu dies i temen que s’allargaran o se n’imposaran de més perjudicials. “Les noves restriccions només generen desconfiança i tornen a estigmatitzar el comerç. Poden fer que molts empresaris tirin la tovallola perquè vegin que aquest no és el principi de la fi com se’ns havia dit”, lamenta Vendrell, de l’associació Barcelona Comerç.

Menys vendes al desembre

L’enuig dels comerciants creix perquè venen d’una campanya de Nadal que no els ha dut gaires alegries. Habitualment aquestes setmanes entre el Black Friday i les rebaixes poden suposar fins al 35% de la facturació d’una botiga. Tot i així, les festes del 2020 van deixar una caiguda de la facturació del 19% als comerços associats a Comertia, sense tenir en compte els d’alimentació bàsica. De fet, un de cada dos botiguers ja preveu que haurà d’aplicar acomiadaments durant el mes de gener després d’un inici d’any difícil per les restriccions del Govern.

Per contrarestar el greuge del tancament dels caps de setmana, els comerciants exigeixen novament a la Generalitat més ajudes directes i critiquen que el subsidi de 2.500 per botiguer és insuficient. Segons les últimes dades de Pimec Comerç, la pandèmia ja ha provocat el tancament del 12% dels comerços i aquesta xifra podria arribar al 35% a finals de gener. El sector demana al Govern que s’emmiralli en Alemanya, on l’executiu ha aprovat un sistema d’ajudes amb un 70% de la facturació de l’any anterior.