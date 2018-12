El cost d'unes obres: la Fiscalia de Pontevedra demana que l'AP-9 retorni l'import dels peatges dels del 2015

La Fiscalia de Pontevedra ha presentat una demanda contra Audasa, la concessionària de l'autopista gallega AP-9, perquè retorni als conductors els peatges cobrats entre el 27 de febrer del 2015 i l'1 de juny del 2018. La fiscalia argumenta que durant aquest període la via sempre va estar en obres i oferia un servei que no era l'adequat per als conductors que pagaven per passar-hi.

L'AP-9 és una autopista d'Audasa, una companyia del grup Itínere, el mateix que tenia la concessió de l'AP-1 entre Burgos i Armiñón, i que des de l'1 de desembre és gratuïta perquè ha vençut la concessió. La fiscalia considera que el cobrament d'aquest peatge va ser un fet "abusiu" perquè durant tot el període que es cita en la demanda el pont de Rande va estar en obres. Per això, el ministeri públic considera que la concessionària ha de retornar els diners dels peatges als usuaris. Però la demanda no només diu això: la fiscalia creu que la concessionària ha d'indemnitzar els conductors o passatgers dels vehicles que acreditin haver patit un embus de més de 10 minuts durant el seu pas per l'autopista amb el doble del que van pagar pel peatge.

Segons el ministeri públic, la companyia va donar un servei deficient perquè el trànsit es va veure "permanentment afectat" per les obres, cosa que va perjudicar els usuaris. La fiscalia veu pràctiques abusives de l'empresa perquè va cobrar els peatges íntegres. A més, demana a l'empresa que, en el futur, en qualsevol de les seves concessions a Espanya elimini del preu del peatge les situacions d'"insuficient fluïdesa de trànsit".

Per a la fiscalia, cobrar el peatge íntegre durant les obres com si l'autopista estigués en unes condicions normals de circulació és una "pràctica abusiva". Durant el període que van durar les obres, segons la mateixa Audasa, van circular per l'autopista 77 milions de vehicles, i la recaptació pel pas de vehicles lleugers va arribar a 90 milions d'euros.

La demanda de la fiscalia arriba en plena guerra accionarial a Itínere per la representació al consell entre Globalvia –que té un 40,1% de les accions, després d'haver comprat les participacions d'Abanca i Kutxabank– i Corsair, que en té un 38%. Les dues empreses lluiten, a més, per adquirir el 15,5% de Sacyr, cosa que els donaria el control de la companyia.