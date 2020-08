Els hotels catalans no aixequen cap: les pernoctacions cauen un 78% el juliol

El turisme és un dels sectors més castigats per la pandèmia de covid-19. Les peticions de reduir els desplaçaments i la caiguda en la confiança dels viatgers han frenat totalment l'ocupació hotelera. Les dades de juliol confirmen la debacle: les pernoctacions a Espanya es van recuperar respecte al juny, cosa previsible per ser el primer mes de temporada alta, però segueixen caient un 73,4% respecte al juliol del 2019. A Catalunya, la xifra és encara pitjor, amb una caiguda del 77,9%.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la caiguda en les pernoctacions és menys sagnant que al juny, el primer mes d'aixecament del confinament. Llavors va ser un 95% inferior en comparació amb el juny del 2019, cosa que dibuixava un panorama d'aturada pràcticament total del sector. En canvi, al juliol, el sector confiava que molts treballadors agafen vacances i també comencen a entrar turistes internacionals. En aquest sentit, la caiguda del 73,4% interanual dibuixa una imatge més fidel de quina és la reducció del moviment turístic a Espanya. Es van registrar 11,4 milions de pernoctacions. En l'acumulat de l'any, el descens és d'un 71,1%, si comparem els primers set mesos del 2020 amb els del 2019.

Amb aquestes xifres, hi ha negocis que directament han optat per no obrir portes. Al juliol, segons l'informe de l'INE, van funcionar poc més de 12.000 hotels, un 29,5% menys que el juliol del 2019. Els que van obrir van cobrir un 35% de les places ofertades; un 40% si només es compten els caps de setmana.

Catalunya és la segona destinació preferida pels turistes, però registra una caiguda pitjor que la mitjana espanyola: al juliol s'hi van registrar un 77,9% menys de pernoctacions que el mateix mes de l'any anterior. També ha tingut un grau d'ocupació inferior a la mitjana, del 33%.